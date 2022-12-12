صنعاء.. معتقلون في سجن حوثي يعلنون الإضراب عن الطعام

أعلن عدد من المعتقلين في سجن "الإصلاحية المركزية" بالعاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية، الإضراب عن الطعام.

وبحسب وثيقة ذيلت بأسماء وتواقيع ممهورة بالدم لعدد من نزلاء "الاصلاحية المركزية" من المختطفين الذين اعتقلتهم ميليشيا الحوثي؛ أعلن السجناء الإضراب المفتوح والشامل عن الطعام حتى إطلاق سراحهم ورد اعتبارهم وتعويضهم عن الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت بهم، أو الإضراب حتى الموت جراء ما وصفوه بالتعسف والإخفاء القسري غير القانوني من قبل الحوثيين.

مادة اعلانية

واتهم السجناء النيابة الجزائية وما تسمى "المنظومة العدلية" التي يرأسها القيادي محمد علي الحوثي والمحكمة الجزائية بتوجيه لهم تهماً زائفة زوراً وبهتاناً منذ أكثر من عامين دون أي دليل وعجزت الجماعة عن اثباتها في نحو 30 جلسة، بحسب وكالة "خبر" اليمنية.

ووجه السجناء أصابع الاتهام للقاضي يحيى منصور رئيس المحكمة الجزائية المعين من قبل الميليشيا بالمماطلة ورفضه إطلاق سراحهم رغم يقينه ببراءتهم في قضاياهم.

وناشد السجناء المضربون عن الطعام المنظمات الحقوقية والإنسانية النظر في مظلوميتهم ورفع الظلم عنهم وانصافهم والإفراج عنهم كون حبسهم غير قانوني ومخالفا للقانون والدستور والإنسانية والشريعة الإسلامية.

ويقبع في سجون ميليشيا الحوثي آلاف المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسرا ويتعرضون لشتى أنواع الانتهاكات والتعذيب الوحشي.