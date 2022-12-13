الرئاسي اليمني: يجب تعزيز الاصطفاف الواسع لإنهاء الانقلاب الحوثي

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، الاثنين، إلى تعزيز الاصطفاف الواسع دعماً لمعركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

كما دعا خلال اجتماعه مع محافظَي حضرموت والجوف، مبخوت بن ماضي، وحسين العجي العواضي، بمضاعفة جهود السلطات المحلية في محافظتي حضرموت والجوف والمحافظات المحررة، والعمل على حشد كافة الموارد لتحسين سبل العيش والتخفيف من معاناة المواطنين، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية.

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إلى ذلك، عرض المحافظان بن ماضي، والعواضي، تقارير موجزة حول الموقف التنفيذي للقرارات والخطط المركزية والمحلية، والدعم المطلوب لمواجهة الالتزامات المتزايدة على كافة الأصعدة.