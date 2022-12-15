اليمن.. صيادون يعثرون على صاروخ حوثي وسط شعاب مرجانية

عثر صيادون في مديرية ذوباب، غربي اليمن، على صاروخ مغمور بمياه البحر وسط الشعاب المرجانية القريبة من الشاطئ، مما أثار المخاوف من أن يكون قابلاً للانفجار.

وجاء العثور على الصاروخ الذي يرجح أن يكون من مخلفات حرب ميليشيا الحوثي، أثناء مزاولة مجموعة من الصيادين أعمال الغوص، وهي إحدى مهن الصيد التقليدي بالمديرية.

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ونقل موقع "نيوز يمن" الإخباري عن صيادين قولهم، إنهم شاهدوا الصاروخ وسط الشعاب المرجانية بعمق مترين، وعلى بعد أمتار قليلة من الشاطئ، وأنهم يتخوفون من أن تكون ميليشيا الحوثي قد قامت بتفخيخه قبل طردها من المديرية.

وأضافوا أنهم بحاجة إلى خبراء مختصين في التعامل مع الأجسام المتفجرة، وأنهم أبلغوا فريق المشروع السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام "مسام" لانتشاله.

ونصح خبراء فريق مسام الصيادين، بحسب إفادتهم، بعدم الاقتراب منه، وكذا إبعاد القوارب مع عدم الاقتراب من المكان الذي يتواجد فيه الصاروخ.

وأغرقت ميليشيا الحوثي مديريات الساحل الغربي بالمفخخات والألغام المتنوعة، كما نشرت ألغاما بحرية صناعة إيرانية، مما يشكل مخاطر مستقبلية على حياة المدنيين.