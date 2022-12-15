واشنطن: 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن قيادي للقاعدة باليمن
إبراهيم البنا، المعروف أيضاً باسم أبو أيمن المصري، كان عضواً مؤسساً في تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وتولى قيادة شؤون الأمن بالجماعة
أعلنت الولايات المتحدة عن مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات عن القيادي البارز في تنظيم القاعدة المدعو إبراهيم البنا، والمعروف أيضاً باسم أبو أيمن المصري.
جاء ذلك في بيان مقتضب نشرته السفارة الأميركية لدى اليمن عبر حسابها في "تويتر".
وقالت السفارة الأميركية لدى اليمن، إن "برنامج مكافآت من أجل العدالة رصد مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات عن عصام البنا المعروف باسم أبو أيمن المصري".
وأكدت أن "إبراهيم البنا قيادي كبير بتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، الذي صنفته الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية أجنبية".
وأضافت أن البنا "كان عضواً مؤسساً في تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وتولى قيادة شؤون الأمن بالجماعة، وقدّم توجيهات عسكرية وأمنية لقادة التنظيم".
ويُعد البنا من بين أكثر قيادات تنظيم القاعدة في جزيرة العرب التزاماً بالصمت وغياباً عن الواجهة، حيث يُعتبر الأب الروحي لجهاز مخابرات تنظيم القاعدة.
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