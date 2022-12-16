مقتل 2 وإصابة 4 من الجيش اليمني في هجوم مسلحين على صلة بالحوثيين

أعلنت قوات الجيش اليمني، الجمعة، مقتل 2 وإصابة 4 من أفراد القوات المسلحة أثناء مرافقتهم عاملين بالمنظمة الدولية للهجرة في هجوم نفذته "عصابة" على اتصال بميليشيا الحوثي.

وأفاد المركز الإعلامي للجيش اليمني في بيان، أن الاعتداءات التي تقوم بها مجموعة من العناصر التخريبية، بقيادة المدعو علي ناصر حريقدان، والتي تستهدف المارة في الخط الدولي الرابط بين محافظتي مأرب وحضرموت، أسفرت عن مقتل 2 وجرح 4 آخرين من الجيش أثناء مرافقتهم للعاملين في منظمة الهجرة الدولية.

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ونقل البيان عن مصدر مسؤول بوزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة أن تلك العصابة لها سوابق في عمليات الاختطاف والقتل، وصدر بحقها أوامر ضبط قهري من الجهات المختصة.

وكشف المصدر أن لهذه العصابة تواصلا وتنسيقا مع ميليشيا الحوثي، مؤكداً استمرار تلك العصابة في استهداف النقاط والمواقع العسكرية المكلفة بتأمين الطريق العام، والتي كان آخرها اعتداء ليلة الخميس على بعض النقاط العسكرية، ما أدى إلى مقتل عنصر من الجيش وجرح 3 آخرين.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة اليمنية ستقوم بواجبها الوطني في تأمين المسافرين وحماية الوطن والمواطن.

وتوعد المصدر بالضرب "بيد من حديد كل من تسول له نفسه إقلاق الأمن والاستقرار وإرهاب الآمنين". وقال إن "دماء الشهداء لن تذهب هدراً".

كما عبّر عن شكره لالتفاف قبائل محافظة مأرب إلى جانب الجيش والأمن واستنكارها لهذه الأعمال الإجرامية التي تسيء للمواطن والوطن وتضر بالجميع.

ونقلت مصادر إعلامية يمنية أن مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات من اللواء الأول حماية طرق في الجيش اليمني ومسلحين قبليين أسفرت عن سقوط 7 قتلى من المسلحين.