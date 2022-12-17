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اليمن والحوثي

لغم حوثي يودي بحياة 3 مدنيين بينهم طفل غرب اليمن

ميليشيا الحوثي تزرع الألغام والعبوات الناسفة بمختلف أنواعها وأحجامها حتى "الفردية" المحرمة دولياً

العربية. نت - أوسان سالم 
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قتل ثلاثة مدنيين بينهم طفل وجرح آخر، الجمعة، إثر انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيا الحوثي –الذراع الإيرانية في اليمن- في محافظة الحديدة غربي البلاد.

وقالت مصادر محلية ، إن لغما حوثيا انفجر بأربعة مدنيين أثناء قيامهم بجولة في أراضيهم الزراعية بقرية "المقانع" بمديرية حيس جنوبي محافظة الحديدة.

وأوضحت، أن انفجار اللغم أودى بحياة 3 وإصابة آخر من المدنيين وهم: مصطفى أحمد زيد العشبي (35 عاما)، صابر محمد أمين مشهور (17 عاما)، خليل داود محمد وهيب (11 عاما)، وعبدالله أمين قاسم الأهدل (18 عاما).

وذكرت أن الأهالي سارعوا إلى نقل المصاب إلى النقطة الطبية التابعة للواء السابع عمالقة، وهناك أجريت له الإسعافات الأولية ومن ثم تم تحويله إلى المخا.

وتعد ميليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، الطرف الوحيد في كافة أطراف الحرب الذي يزرع الألغام والعبوات الناسفة بمختلف أنواعها وأحجامها حتى "الفردية" المحرمة دولياً، حيث شهد اليمن أكبر عملية زرع للألغام في الأرض منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وفق تقارير حقوقية.

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وتشير تقارير حقوقية إلى أن ميليشيا الحوثي زرعت أكثر من مليوني لغم، أدت إلى مقتل وإصابة ما يزيد عن 20 ألف مدني.

وكان فريق الخبراء الدوليين البارزين التابع للأمم المتحدة، قد قال في تقريره المقدم لمجلس الأمن الدولي، مؤخراً، إن “استخدام الحوثيين للألغام الأرضية بشكل عشوائي ومنهجي، ولا سيما على طول الساحل الغربي، يشكل تهديداً مستمراً للسكان المدنيين”.

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