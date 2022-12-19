يحملون رتباً عسكرية.. ميليشيا الحوثي تعترف بمقتل 6 من عناصرها

اعترفت ميليشيا الحوثي الإرهابية، الذراع الإيرانية في اليمن، بمصرع ستة من عناصرها يحملون رتبا عسكرية، في مواجهات مع القوات الحكومية.

وذكرت وسائل إعلام حوثية أنه جرى تشييع جثامين ستة من عناصر الميليشيا الميدانية، هم: زكريا وجيه الدين، وعصام فضائل، وعبد الكريم دحابة، وعثمان الحوصلي، وبسام الرايسي، ومحسن العمقي.

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رائد ونقيب وملازم

وقالت إنهم "قتلوا وهم يؤدون واجبهم"، في إشارة إلى مواجهات مع القوات الشرعية في البلاد.

ولم تشر وسائل إعلام الميليشيا الحوثية إلى مكان مصرع عناصرها الستة الذين تمنحهم رتبا عسكرية بين رائد ونقيب وملازم.

وبشكل شبه يومي تعلن ميليشيا الحوثي تشييع ضباط وأفراد لها في صنعاء، جميعهم سقطوا في جبهات القتال ضد القوات الحكومية.

وخلال الأيام الماضية، دارت مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية والحوثيين في عدد من الجبهات خصوصا في الضالع والحديدة ومأرب وتعز.

ومطلع أكتوبر تعثرت جهود تمديد الهدنة الأممية بين الأطراف اليمنية، والتي كانت قد استمرت 6 شهور متواصلة.