رفضوا دفع جبايات.. مقتل وإصابة 4 مواطنيين برصاص مسلح حوثي

قُتل وأُصيب أربعة مواطنين برصاص مسلحي ميليشيا الحوثي الإرهابية، الثلاثاء، في إحدى الأسواق الشعبية، بمحافظة البيضاء، وسط اليمن، بعد رفضهم دفع إتاوات مالية تفرضها الميليشيات بطريقة غير قانونية كجبايات.

وأكدت وسائل إعلام يمنية مقتل وإصابة أربعة أشخاص في سوق للقات بمدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء، برصاص مسلحين تابعين لميليشيا الحوثي.

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وأفادت أن مسلحي الحوثي أطلقوا النار على البائعين في سوق القات برداع بعد اتهامهم برفض دفع إتاوت لهم، ما أدى إلى مقتل اثنين من الباعة وإصابة اثنين من مرتادي السوق.

ونقلت عن مواطنين في رداع شكاوى نهب وفرض إتاوات باهظة من قبل مسلحي الحوثي في أسواق المدينة.



وبحسب مصدر محلي، فإن مسلحين حوثيين بقيادة متحصل الجبايات "الصانع" أطلقوا النار على بائعين في سوق القات في رداع، حيث رفض أحد مزارعي القات من أبناء "شربه" دفع مبلغ 500 ريال يمني، لمتحصل الجبايات الحوثي، الذي قام بإطلاق النار عليه.



وقال المصدر إن الواقعة أسفرت عن مقتل اثنين من الباعة وإصابة اثنين آخرين من مرتادي السوق.



وتمارس ميليشيا الحوثي الإرهابية عمليات نهب منظمة لأموال التجار والباعة في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها، من خلال فرض الإتاوات والجبايات المالية الباهظة.