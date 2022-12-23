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بعد خروجه من سجون الحوثي.. العثور على جثة فنان يمني مشنوقاً

رجحت مصادر انتحار الفنان محدني المحدني بسبب دخوله في حالة نفسية، نتيجة اختطافه وتعذيبه في معتقلات الميليشيات

العربية.نت - أوسان سالم
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عثر مواطنون يمنيون على جثة فنان شعبي مشنوقاً في سطح منزله، بعد أشهر من خروجه من أحد سجون ميليشيا الحوثي الإرهابية وتعرضه للتعذيب الشديد.

وأفادت مصادر إعلامية يمنية أن مواطنين في مديرية ثلا بمحافظة عمران، شمال اليمن، والخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، عثروا أمس الخميس، على جثة الفنان الشعبي محدني المحدني مشنوقاً في سطح منزله بعد ساعات من اختفائه والبحث عنه.

اختطاف وتعذيب

كما رجحت المصادر انتحار الفنان المحدني بسبب دخوله في حالة نفسية، نتيجة اختطافه وتعذيبه في معتقلات ميليشيا الحوثي قبل أن تفرج عنه، لتصدر لاحقا وتحديدا في فبراير الماضي، حكما قضى بالحبس 7 سنوات عليه وأربعة آخرين هم: منصور الفقيه، وعصام الزنداني، ومحمد الحرازي ومختار الجبلي.

تحت التعذيب.. مقتل مختطف أخفيت جثته عامين بسجون الحوثي اليمن اليمن والحوثي تحت التعذيب.. مقتل مختطف أخفيت جثته عامين بسجون الحوثي

تهمة كيدية

واتهمت الميليشيا الحوثية الفنان المحدني بأنه عضو في خلية تعمل لصالح مناوئيها، وهي التهمة الكيدية التي تلفقها الميليشيا ضد كل من يعارض انقلابها وانتهاكاتها.

يشار إلى أن حالات الانتحار في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، نتيجة الوضع المعيشي والاقتصادي المتردي والاستبداد والقهر الذي تمارسه الميليشيا على المواطنين في مناطق سيطرتها.

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