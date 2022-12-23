حكومة اليمن: تعنّت الحوثيين "إهانة" للمجتمع الدولي

بعد تعنّت الميليشيات، وصف وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، الخميس، استمرار الحوثيين برفض دعوات السلام والتهدئة بأنه "إهانة للمجتمع الدولي"، داعيا إلى انتهاج مقاربة مختلفة لإنهاء العبث بأمن المنطقة والاستقرار العالمي.

وخلال لقائه في أنقرة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، شدد بن مبارك على التطرق إلى ممارسات الميليشيات الحوثية الإرهابية وجرائمها بحق الشعب اليمني، وتداعيات تصعيدها وتهديداتها على الأزمة الإنسانية والوضع الاقتصادي.

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عراقيل يختلقها الحوثي

واستعرض أيضاً ما قدمته الحكومة الشرعية من تنازلات خلال كل جولات التفاوض السابقة، وصولاً إلى الهدنة الأممية، موضحاً أن العراقيل التي اختلقتها الميليشيات الحوثية ورفضها تنفيذ أبسط شروط الهدنة والمتمثل في فتح الطرقات ورفع حصارها لمدينة تعز هو ما عرقل العملية برمّتها.

وكان مبارك قد شدد خلال مؤتمر صحافي، الخميس، على أن شروع السلام في بلاده يمكن تحقيقه لو ارتدع "الحوثيون وتوافرت الإرادة".

كما شدد على ضرورة الانتباه إلى مخاطر الأفعال الحوثية وما تفعله من تمزيق للنسيج اليمني، وفق قوله.

هل باتت الهدنة اليمنية على المحك؟

هدنة متعثّرة

يذكر أن لقاء بن مبارك مع نظيره التركي جاء تزامناً مع وجود وفد عماني في صنعاء ضمن المساعي الدولية لتمديد الهدنة الإنسانية وتوسيعها والتوصل إلى سلام دائم.

وكانت الحكومة اليمنية رحّبت بتجديد الهدنة في اليمن التي انتهت في الثاني من أكتوبر الماضي.

كما جددت التزامها بنهج السلام العادل والشامل وفقا للمرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا، ومواصلة التعاطي الجاد والمسؤول مع كافة الجهود الرامية لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة.

يذكر أن تجديد الهدنة الأممية لا يزال متعثراً منذ أكثر من شهرين بسبب تصرّفات الحوثيين.