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FILE - Armed Houthi fighters attend the funeral procession of Houthi rebel fighters who were killed in recent fighting with forces of Yemen's internationally recognized government, in Sanaa, Yemen, on Nov. 24, 2021. A clan-based militia government in the Arab world's poorest country is presenting the Biden administration with its latest foreign policy frustrations. Yemen's Houthis have launched three cross-border strikes with drones and ballistic missiles into the United Arab Emirates in as many weeks. (AP Photo/Hani Mohammed, File)
من ميليشيا الحوثي (أسوشيتيد برس)

ميليشيا الحوثي تكرّم قتلاها من جيوب المساكين في صنعاء!

الميليشيا أجبرت التجار وملاك المحال التجارية على الدفع

دبي - العربية.نت
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لا تتوقف انتهاكات ميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن عند حد، وفي جديدها أن عناصرها استغلّت باعة متجولين ومفترشي أرصفة يترزقون في صنعاء.

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فقد أفادت مصادر محلية بأن الميليشيا قامت بحملات جباية جديدة استهدفت فيها جميع التجار والباعة والمحال، وأجبرتهم على التبرع بالأموال أو بالسلع تحت اسم "هدايا الشهداء" لما يُعرف بـ"أسبوع الشهيد".

ابتزاز المساكين

وتابعت أن الميليشيا أجبرت التجار وملاك المحال التجارية على الدفع لمصلحة معارض الصور الخاصة بقتلاها في المدارس والجامعات العامة والخاصة.

وشملت الحملة الأخيرة الباعة المتجولين على العربات ومفترشي الأرصفة، ما اضطر هؤلاء للانقطاع عن البيع والتزام منازلهم هرباً مما ينتظرهم خارجها.

إلى ذلك، بلغت الرسوم التي ألزمت الميليشيا الباعة المتجولين دفعها 100 ريال يومياً، ونهاية كل شهر يدفع الواحد منهم 15 ألف ريال مقابل استخدام الرصيف، و7 آلاف ريال ضريبة سنوية، ومثلها رسوم تجديد الترخيص.

كما تعاقب الميليشيا من لا يلتزم بإعادة تشكيل عربته في الورشات التابعة للميليشيا بغرامات مضاعفة.

من ميليشيا الحوثي اليمن (العربية نت)
من ميليشيا الحوثي اليمن (العربية نت)

تكريم لقتلى المعارك!

يشار إلى أن تلك الاحتفالية تزعم بها الميليشيا أنها تكريم لقتلاها في المعارك، وتتضمن عادة افتتاح مقابر جديدة سنوياً وتزيينها، كذلك إقامة احتفالات ذات طابع طائفي، تشمل جمع ابتزاز الناس لتحصيل الأموال وتنظيم حملات لتجنيد مقاتلين جدد، وإغراء العائلات للدفع بأبنائها للانضمام إلى الميليشيا.

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