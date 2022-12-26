الإرياني يدين اختطاف الحوثي إعلامياً موالياً لها انتقد ممارساتها

دان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني "اختطاف ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، الفنان والممثل واليوتيوبر أحمد حجر، وإخفاءه قسريا منذ يومين، على خلفية نشره مقطع فيديو نقل فيه معاناة المواطنين في مناطق سيطرة الميليشيا، وأعمال السلب والنهب التي تمارسها القيادات الحوثية".

واعتبر في تغريدة أن "هذه الجريمة النكراء امتداد لأعمال القمع والتنكيل الذي تمارسه ميليشيا الحوثي منذ انقلابها بحق كل صاحب رأي وموقف، ومحاولاتها البائسة تكميم أفواه الإعلاميين والصحافيين والفنانين والنشطاء في مواقع التواصل، ومنعهم من أداء واجبهم في نقل معاناة المواطنين المتفاقمة".

1-ندين ونستنكر بأشد العبارات اختطاف مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران الفنان والممثل واليوتيوب احمد حجر، واخفاءه قسريا منذ يومين، على خلفية نشره مقطع فيديو نقل فيه معاناة المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا، واعمال السلب والنهب التي يمارسها القيادات الحوثية pic.twitter.com/0OA70XmCE5 — معمر الإرياني (@ERYANIM) December 25, 2022

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وتابع الإرياني قائلا إن "الجرائم والانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي بحق الإعلاميين والصحافيين والفنانين والنشطاء في شبكات التواصل الاجتماعي، ومحاولة إرهابهم، في استنساخ لممارسات النظام الإيراني، لن تفلح في حجب الحقائق عن الرأي العام اليمني والدولي، وحجم الغضب الشعبي العارم".

وطالب "المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان وكل الشرفاء في العالم بإصدار موقف واضح من هذه الجرائم والانتهاكات، وممارسة ضغط حقيقي على قيادات الميليشيا الحوثية لإطلاق كافة المختطفين في معتقلاتها غير القانونية".

وبعد يومين من بثه تسجيلا مصورا كشف فيه نظرة الناس للحوثيين وممارساتهم للفساد وابتزاز المواطنين، اختطفت ميليشيا الحوثي الناشط المؤيد لها في العاصمة صنعاء.

وحمّلت أسرة الناشط حجر، سلطات الأمر الواقع الحوثية في صنعاء مسؤولية الحادثة وسلامة حجر.

وقال شقيقه محمد في منشور على فيسبوك "نحن آل حجر نحمّل سلطات صنعاء كامل المسؤولية عن اختطاف أخي الإعلامي ونجم يوتيوب اليمني".