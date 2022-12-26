اليمن.. شاهد ميليشيات الحوثي تحرق مدرسة في ريمة
ذكرت وسائل إعلام محلية أن عناصر من الحوثيين مسلحين قاموا بصب مادة البنزين وأضرموا النار داخل مدرسة الروم الأساسية الثانوية
أقدم عناصر من ميليشيا الحوثي الإرهابية، الذراع الإيرانية في اليمن، على إحراق إحدى المدارس في مديرية كسمه بمحافظة ريمة، وسط البلاد.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن عناصر من الحوثيين مسلحين قاموا بصب مادة البنزين وأضرموا النار داخل مدرسة الروم الأساسية الثانوية، الكائنة في منطقة شعف بمديرية كسمة، بسبب خلافات مع إدارة المدرسة حول المناهج التعليمية التي تريد ميليشيا الحوثي فرضها بالقوة، إضافة إلى فرض رسوم على الطلاب.
ونقلت عن مصادر مطلعة أن النيران التهمت المدرسة بكل محتوياتها من الكراسي والأثاث وكل مستلزمات التعليم.
وتأتي الحادثة بعد أيام من قيام مسلحين حوثيين باختطاف مدير المدرسة وإيداعه في أحد سجونها.
وتعد مدرسة الروم إحدى المدارس النموذجية في مديرية كسمة، والتي يمولها المجتمع بدعم أبناء المنطقة والميسورين.
وبحسب تقارير حكومية دمرت ميليشيا الحوثي الانقلابية نحو 2600 مدرسة في مختلف المناطق اليمنية منذ بدء الحرب.
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