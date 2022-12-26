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انهيار منزل في البيضاء
المنزل المنهار
اليمن والحوثي

اليمن: وفاة 9 أشخاص بينهم أطفال بانهيار منزل في البيضاء

أشارت المصادر إلى أن فرق الإنقاذ الخاضعة للميليشيا الحوثية لم تتدخل في إنقاذ الضحايا

العربية.نت - أوسان سالم 
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توفي 9 أشخاص بينهم 3 أطفال، وأصيب آخرون، الأحد، في انهيار منزل في بمحافظة البيضاء، وسط اليمن.

وأفادت مصادر محلية أن منزلا قديما يتكون من 3 طوابق انهار في قرية الدجرة بمنطقة الشرف مديرية صباح في البيضاء على ساكنيه مع عدة منازل مجاورة له، ما أدى إلى وفاة 9 مواطنيين بينهم أطفال وإصابة آخرين.

وبحسب المصادر، فإن من بين من لقوا حتفهم 6 من عائلة واحدة وهي أسرة "آل الشنيني"، و3 من المسعفين الذين هرعوا للانقاذ من الأهالي، فيما أصيب 8 آخرون جرى إسعافهم إلى مستشفى الثورة في المحافظة الواقعة وسط البلاد.

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وأشارت المصادر إلى أن فرق الإنقاذ الخاضعة للميليشيا الحوثية لم تتدخل في إنقاذ الضحايا، وهرع الأهالي لإنقاذ نحو 12 آخرين من الأسر التي كانت تقطن المبنى.

ورجحت المصادر أسباب انهيار المنازل الطينية إلى الأمطار الغزيرة وغير المعهودة التي تشهدها بعض المحافظات والتي نتج عنها انهيار عدد من المنازل القديمة لا سيما المنازل الطينية ما تسبب في خسائر كبيرة بشريا وماديا.

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