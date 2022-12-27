الهجرة الدولية: 200 ألف إفريقي بحاجة للمساعدة في اليمن

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، أن 200 ألف مهاجر إفريقي بحاجة إلى المساعدة الإنسانية في اليمن.

وأفادت المنظمة في بيان مقتضب على صفحتها بموقع "تويتر"، الثلاثاء، "يوجد حوالي 200,000 مهاجر بحاجة إلى المساعدة الإنسانية في اليمن"، مضيفة أن هناك قرابة 43,000 مهاجر تقطعت بهم السبل ويعيشون في ظروف مزرية غير قادرين على مواصلة رحلاتهم أو العودة إلى ديارهم".

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وفي وقت سابق، ذكرت المنظمة الأممية أنها تمكنت خلال العام الجاري 2022 من إعادة أكثر من 3 آلاف مهاجر إثيوبي من اليمن إلى ديارهم وذلك وفق برنامج العودة الطوعية.

وقالت إنها قدمت المساعدة لحوالي 3,700 مهاجر إثيوبي للعودة طواعية وبأمان إلى ديارهم في عام 2022.

وتنفذ المنظمة هذه الرحلات الإنسانية للمهاجرين الأفارقة الراغبين بالعودة إلى ديارهم انطلاقا من عدن وصنعاء ومأرب بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية الأميركية.

وخلال العام الجاري، أعلنت منظمة الهجرة الدولية دخول عشرات الآلاف من المهاجرين الأفارقة الى الأراضي اليمنية.

ومؤخرا، أعلنت منظمة الهجرة مقتل أكثر من 500 مهاجر في البلاد خلال سنوات الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وتؤكد التقارير أن ميليشيا الحوثي تجبر المهاجرين الأفارقة على التجنيد والقتال في صفوفها.

وذكرت التقارير أن ميليشيا الحوثي تخضع المجندين لدورات تعبئة يتم خلالها تقديم وعود بالحصول على مزايا مالية لا حصر لها، قبل إدخالهم في دورة قتالية تمتد لأسابيع.

يأتي لجوء الميليشيا الحوثية لتجنيد اللاجئين الأفارقة الشباب والأطفال في الوقت الذي فشلت فيه، بحسب مراقبين، في إقناع اليمنيين بالانخراط للقتال في صفوفها.