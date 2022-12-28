الإرياني: إيران تعمل على تغيير الهوية الوطنية ومحو تاريخ اليمن

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم الأربعاء، مما وصفه بتورط النظام الإيراني وجماعة الحوثي في "عمليات نهب منظم" للآثار بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين و"تهريبها" للاتجار بها في الخارج.

وأشار الإرياني عبر حسابه في "تويتر" إلى أن النظام الإيراني يقوم بذلك "تحت غطاء مشاريع وهمية ضمن مخططه لطمس المواقع الأثرية اليمنية وتجريف الهوية الوطنية ومحو التاريخ اليمني".

1-نحذر من تورط نظام الملالي في ايران، عبر اداته الحوثية، في عمليات نهب منظم للآثار في المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، وتهريبها للاتجار بها في الخارج، تحت غطاء مشاريع وهمية، ضمن مخططه لطمس المواقع الاثرية اليمنية، وتجريف الهوية الوطنية ومحو التاريخ اليمني pic.twitter.com/AgTG6cIuQN — معمر الإرياني (@ERYANIM) December 28, 2022

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كما دعا الوزير المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات والهيئات الدولية وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لإدانة ممارسات النظام الإيراني التي قال إنها تمثل "انتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية".

وشدد الإرياني على ضرورة التدخل لحماية المواقع الاثرية والآثار في اليمن.

هذا وتتعرض المواقع الأثرية في المحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، لأعمال نبش متواصلة، بهدف البحث عن الكنوز والآثار القديمة التي يجري تهريبها للخارج وبيعها في مزادات عالمية.

وتقود قيادات حوثية، عمليات تدمير ممنهجة للمواقع التاريخية، من خلال عمليات حفر غير علمية، وبعيدة عن الجهات الحكومية المختصة في التعامل مع الآثار، حيث تتعرض تلك المواقع للتجريف رغم المناشدات والدعوات المتواصلة التي تطلقها الحكومة اليمنية لحماية آثار اليمن من الاندثار بفعل الانتهاكات الحوثية.