اليمن.. العليمي يدعو لدعم المقاومة الشعبية بمناطق الحوثي

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، اليوم الأربعاء، لدعم المقاومة الشعبية في المحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، عشية تصاعد موجة التذمر والغليان الشعبي ضد سلطة الحوثيين جراء تردي الأوضاع المعيشية وانهيار الخدمات في مناطق نفوذ الميليشيا الموالية لإيران.

وعقد العليمي، اجتماعا في الرياض مع 12 محافظا لمحافظات يمنية خاضعة لسيطرة الحوثيين، لمناقشة مستجدات الأوضاع المحلية، والاستجابة لمتغيرات المرحلة المقبلة على مختلف المستويات، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

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إنهاء الانقلاب

وتطرق الاجتماع إلى"الأوضاع الاقتصادية، والإنسانية، والأمنية في تلك المحافظات والتدخلات المطلوبة للتخفيف من معاناة مواطنيها، ودعم تطلعاتهم في استعادة مؤسسات الدولة وانهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني"، وفق البيان الصادر عن الاجتماع.

وتحدث العليمي عن تطورات الأوضاع الداخلية، بما في ذلك مسار الإصلاحات التي يقودها المجلس الرئاسي والحكومة، ونتائج التحركات الخارجية الأخيرة لصالح تعزيز موقف الحكومة، و"مناهضة المشروع الإيراني التخريبي في اليمن والمنطقة".

وقدم محافظي المحافظات تقارير حول معاناة مواطنيها، "وانتهاكات ميليشيا الحوثي للحقوق الخاصة والحريات العامة، وإصدار الأحكام الجائرة بحق كل من يخالفها الرأي، والمعتقدات الدخيلة على المجتمع اليمني ونسيجه الخليجي والعربي".

تذمر وغليان

وأشارت التقارير،" إلى حالة التذمر والغليان الواسع ضد سلطة الميليشيات الإرهابية، والإجراءات المطلوبة لحماية تلك الأصوات، وتعزيز حضور الشخصيات الاجتماعية، وقادة الرأي والناشطين، ودعم المقاومة الشعبية في مواجهة المشروع الإمامي المتخلف".

وأفادت تقارير محلية ودولية مستقلة بأن ميليشيا الحوثي قامت بالاستيلاء على "أكثر من 4 مليارات و800 مليون دولار من الاحتياطيات النقدية، وودائع المؤسسات والحسابات الجارية للمصارف لدى البنك المركزي".

كما صادرت الميليشيا الحوثية ودائع لأشخاص معارضين بما يزيد عن مليار و700 مليون دولار، وأكثر من ملياري دولار من الأصول والممتلكات الخاصة"، بحسب البيان.