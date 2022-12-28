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من ميليشيا الحوثي اليمن خاص العربية نت
ميليشيا الحوثي

بعد ساعات من اختطافه.. وفاة يمني تحت التعذيب بسجون الحوثي

العربية.نت - أوسان سالم 
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تُوفي مختطف يمني، تحت التعذيب في أحد سجون ميليشيا الحوثي، الأربعاء، في محافظة صعدة، أقصى شمال اليمن، وذلك بعد ساعات على اختطافه.

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وقالت مصادر محلية إن المواطن يحيى هشول الثماني، وهو من أبناء مديرية سحار محافظة صعدة، قُتل تحت التعذيب في سجن للميليشيا، في قسم منطقة الطلح، بمدينة صعدة- مركز المحافظة.

اختطاف من مكان عمله

وأضافت أن عناصر ميليشيا الحوثي اختطفت الثماني من مكان عمله في بيع الخضار بسوق الجعملة، في مديرية مجز، واقتادته إلى قسم الطلح دون أي مسوغ قانوني.

كما أضافت أن عناصر الميليشيا في السجن التابع للمدعو "أبو محمد الفهيد"، مارست أبشع أنواع وصنوف التعذيب بحق المواطن بما في ذلك سلخ جلده، ليلقى حتفه بعد أقل من 24 ساعة على الاختطاف، وفق ما نقلته وكالة "2 ديسمبر" الإخبارية اليمنية.

يشار إلى أن المئات من أبناء محافظة صعدة، ما زالوا يقبعون في سجون الميليشيات، حيث تمارس بحقهم أشد أنواع التعذيب، وهو الأمر الذي أدى لوفاة العديد من المختطفين خلال الفترة الماضية.

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