تركه ينزف حتى الموت.. مسلح حوثي يقتل شابا في صعدة

أقدم أحد مسلحي ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، على إعدام شاب بدمٍ بارد في محافظة صعدة، المعقل الرئيس للميليشيا الإرهابية، أقصى شمال اليمن.

وأفادت مصادر محلية وإعلامية متطابقة أن مسلحًا حوثيًا أقدم على قتل الشاب ياسر صالح أسعد، أمس الثلاثاء، أثناء مروره في الطريق العام بمديرية غمر، دون أسباب تُذكر.

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وذكرت المصادر أن المسلح الحوثي أطلق وابلاً من النيران على الضحية، وتركه ينزف حتى فارق الحياة، دون أن يسمح لأحد بأسعافه.

وبحسب المصادر، فقد لاذ المسلح بالفرار فور تأكده من وفاة الضحية، إلى جهة مجهولة، دون معرفة أسباب ودوافع الجريمة.

ومنذ سيطرة ميليشيا الحوثي على العاصمة اليمنية صنعاء في 21 سبتمبر 2014م، قُتل العشرات برصاص مسلحيها مباشرة، حيث تسقط الميليشيا غالبا العقوبات عن عناصرها، لا سيما أن أغلبهم يلجأون إلى قيادات نافذة لديها عقب كل جريمة.