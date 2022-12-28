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الشاب اليمني القاتل

جريمة بشعة باليمن.. شاب يقتل والدته وزوجها أثناء نومهما

أشارت مصادر إلى أن الشاب القاتل كان يتعاطى المخدرات والشابو

العربية.نت - أوسان سالم
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أقدم شاب في العقد الثالث من عمره على قتل والدته وزوجها في مديرية الحوطة بمحافظة لحج، جنوب اليمن.

وقالت مصادر إعلامية يمنية إن شاباً يدعى "م. ع" قام، الثلاثاء، بإطلاق النار على والدته وعمه زوج والدته، بداخل منزلهما الكائن في حارة الحاو بمدينة الحوطة، مركز محافظة لحج، ما أدى إلى وفاتهما.

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وأوضحت المصادر أن الشاب أطلق وابلا من الرصاص على والدته الخمسينية، وزوجها الذي رباه، وهما نائمان في المنزل.

وأشارت المصادر إلى أن الشاب المذكور كان يتعاطى المخدرات والشابو.

وتمكنت الأجهزة الأمنية لاحقاً من إلقاء القبض على الجاني، حيث كان مختبئا بإحدى المزارع في أطراف مدينة الحوطة.

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