أجهزة الأمن اليمنية تضبط معدات لطيران مسير قبل نقلها للحوثيين

أعلنت أجهزة الأمن في محافظة حضرموت بشرق اليمن، الجمعة، ضبط قاطرتين كانتا تحملان معدات لطيران مسير في طريقهما إلى جماعة الحوثي.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن وزير الداخلية إبراهيم حيدان في اتصال مع مدير أمن وادي وصحراء حضرموت، عبد الله بن حبيش، إنه تم إلقاء القبض على سائقي القاطرتين.

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من جهته، قال مدير أمن وادي وصحراء حضرموت إنه تم سحب القاطرتين إلى إدارة البحث الجنائي لاستكمال الإجراءات القانونية.

وكشف المسؤولون عن عملية تهريب الطيران المسير للحوثيين وتقديم المتورطين للعدالة.