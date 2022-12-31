مجلس وزراء اليمن: انتهاكات الحوثي فاقت "القاعدة وداعش"

عبر مجلس الوزراء اليمني، مجدداً عن تطلع الحكومة من المجتمع الدولي إلى تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية بالنظر إلى ممارساتها وانتهاكاتها السافرة للقانون الدولي، والتي قال إنها "فاقت فيها تنظيمي القاعدة وداعش، وحلفاءها في الحرس الثوري الإيراني".

واستعرض مجلس الوزراء اليمني في اجتماع عقده، اليوم السبت، في العاصمة المؤقتة عدن، معاناة المواطنين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية والانتهاكات الوحشية التي يتعرضون لها، والتدخلات المطلوبة لدعم تطلعاتهم في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

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وأكد التزام الدولة والحكومة بالقيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه تخفيف معاناة جميع أبناء الشعب اليمني على امتداد الوطن التي تسببت بها ميليشيا الحوثي الإرهابية منذ انقلابها وإشعالها للحرب بدعم إيراني، والعمل على مضاعفة الجهود من أجل استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، وفق بيان صادر عن الاجتماع.

وحث رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، في الاجتماع، على السياسات والإجراءات الحكومية للتعامل مع تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية في استهداف موانئ تصدير النفط الخام، على الأوضاع الإنسانية، وإمدادات الطاقة، وحرية الملاحة الدولية.

وتطرق الى الإجراءات الحكومية المنسقة مع البنك المركزي اليمني لتعظيم الموارد، وترشيد الإنفاق وآليات التنسيق بين السياسة المالية والنقدية، لتخفيف التداعيات السلبية على عائدات الدولة من النقد الأجنبي جراء توقف تصدير النفط، وحماية الاستقرار النسبي لسعر صرف العملة الوطنية والمستوى العام للأسعار.

كما تحدث رئيس الوزراء اليمني، عن التحركات الحكومية على المستوى الخارجي في ظل استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية برفض السلام وتمديد الهدنة الإنسانية، واستهتارها بالجهود الإقليمية والأممية والدولية في هذا الشأن واستخفافها بمعاناة الشعب اليمني، في إطار تبعيتها وارتهانها للنظام الإيراني وأجندته التخريبية في المنطقة.

وأشاد مجلس الوزراء اليمني، بالدعم السخي من السعودية والإمارات على مختلف المستويات، ومن بينها منحة المشتقات النفطية السعودية واتفاقية تمويل إنشاء منظومة طاقة شمسية في عدن بقدرة 120 ميجاوات والموقعة مع الإمارات.

ووافق على مشروع الحسابات الختامية للموازنات العامة للدولة للعامين 2019 و2020م، ومشاريع قوانين ربطها.

كما أقر عقد انشاء ميناء قشن بمحافظة المهرة والمخصص للنشاط التعديني، و انضمام اليمن إلى عضوية الاتحاد الدولي للطاقة الشمسية.