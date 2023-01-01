العليمي: نعتمد على الجيش والمقاومة والاصطفاف الوطني لاستعادة الدولة

أكد رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، اليوم الأحد، أن العام الجديد سيكون عاماً لتعزيز الشراكة والتوافق الوطني بين الأطراف السياسية في اليمن، متعهدا بتحسين الخدمات وتخفيف المعاناة الإنسانية الناجمة عن الصراع الدائر على السلطة في البلد العربي منذ 8 أعوام.

1-يطيب لي بمناسبة السنة الميلادية الجديدة، أن أتقدم إلى كافة أبناء شعبنا بأصدق التهاني وأخلص الأمنيات بعام جديد مفعم بالصحة، وحافل بالعطاء، والنصر.

ستبقى قواتكم المسلحة والأمن، والمقاومة الشعبية واصطفافكم الوطني مثالنا الأعلى لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وحماية النظام الجمهوري pic.twitter.com/mj4MOAwArb — د/ رشاد محمد العليمي (@PresidentRashad) December 31, 2022

وقال العليمي في تهنئة للشعب اليمني بالعام الجديد عبر حسابه في "تويتر": "سيكون العام الجديد وبدعم من أشقائنا في دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، عاماً لتعزيز الشراكة والتوافق الوطني والوفاء بوعد تحسين الخدمات وبناء المؤسسات في معركة تاريخية من أجل الحرية والكرامة وثقافتنا الوطنية وهويتنا العربية".

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واعتبر العليمي أن "القوات المسلحة والأمن، والمقاومة الشعبية والاصطفاف الوطني المثال الأعلى لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وحماية النظام الجمهوري"، على حد تعبيره.

وكان مجلس الوزراء اليمني عبّر مجدداً عن تطلع الحكومة من المجتمع الدولي إلى تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية بالنظر إلى ممارساتها وانتهاكاتها السافرة للقانون الدولي، والتي قال إنها "فاقت فيها تنظيمي القاعدة وداعش، وحلفاءها في الحرس الثوري الإيراني".

3-ستكون السنة الجديدة بعون الله وبدعم من أشقائنا في دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، عاما لتعزيز الشراكة والتوافق الوطني والوفاء بوعد تحسين الخدمات و بناء المؤسسات في معركة تاريخية من أجل الحرية والكرامة وثقافتنا الوطنية وهويتنا العربية — د/ رشاد محمد العليمي (@PresidentRashad) December 31, 2022

واستعرض مجلس الوزراء اليمني في اجتماع عقده، أمس السبت، في العاصمة المؤقتة عدن، معاناة المواطنين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية والانتهاكات الوحشية التي يتعرضون لها، والتدخلات المطلوبة لدعم تطلعاتهم في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

وأكد التزام الدولة والحكومة بالقيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه تخفيف معاناة جميع أبناء الشعب اليمني على امتداد الوطن التي تسببت بها ميليشيا الحوثي الإرهابية منذ انقلابها وإشعالها للحرب بدعم إيراني، والعمل على مضاعفة الجهود من أجل استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، وفق بيان صادر عن الاجتماع.