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الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس الرئاسي اليمني - وكالة الأنباء اليمنية
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي
اليمن والحوثي

العليمي: نعتمد على الجيش والمقاومة والاصطفاف الوطني لاستعادة الدولة

"سيكون العام الجديدة وبدعم من أشقائنا في دول التحالف عاماً لتعزيز الشراكة والتوافق الوطني والوفاء بوعد تحسين الخدمات وبناء المؤسسات في معركة تاريخية من أجل الحرية والكرامة وثقافتنا الوطنية وهويتنا العربية"

العربية.نت
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أكد رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، اليوم الأحد، أن العام الجديد سيكون عاماً لتعزيز الشراكة والتوافق الوطني بين الأطراف السياسية في اليمن، متعهدا بتحسين الخدمات وتخفيف المعاناة الإنسانية الناجمة عن الصراع الدائر على السلطة في البلد العربي منذ 8 أعوام.

وقال العليمي في تهنئة للشعب اليمني بالعام الجديد عبر حسابه في "تويتر": "سيكون العام الجديد وبدعم من أشقائنا في دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، عاماً لتعزيز الشراكة والتوافق الوطني والوفاء بوعد تحسين الخدمات وبناء المؤسسات في معركة تاريخية من أجل الحرية والكرامة وثقافتنا الوطنية وهويتنا العربية".

واعتبر العليمي أن "القوات المسلحة والأمن، والمقاومة الشعبية والاصطفاف الوطني المثال الأعلى لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وحماية النظام الجمهوري"، على حد تعبيره.

وكان مجلس الوزراء اليمني عبّر مجدداً عن تطلع الحكومة من المجتمع الدولي إلى تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية بالنظر إلى ممارساتها وانتهاكاتها السافرة للقانون الدولي، والتي قال إنها "فاقت فيها تنظيمي القاعدة وداعش، وحلفاءها في الحرس الثوري الإيراني".

واستعرض مجلس الوزراء اليمني في اجتماع عقده، أمس السبت، في العاصمة المؤقتة عدن، معاناة المواطنين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية والانتهاكات الوحشية التي يتعرضون لها، والتدخلات المطلوبة لدعم تطلعاتهم في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

مجلس وزراء اليمن: انتهاكات الحوثي فاقت "القاعدة وداعش" اليمن اليمن والحوثي مجلس وزراء اليمن: انتهاكات الحوثي فاقت "القاعدة وداعش"

وأكد التزام الدولة والحكومة بالقيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه تخفيف معاناة جميع أبناء الشعب اليمني على امتداد الوطن التي تسببت بها ميليشيا الحوثي الإرهابية منذ انقلابها وإشعالها للحرب بدعم إيراني، والعمل على مضاعفة الجهود من أجل استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، وفق بيان صادر عن الاجتماع.

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