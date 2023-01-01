مجدداً.. حملة حوثية لمصادرة أراضي اليمنيين في صنعاء

ضمن حملاتها المستمرة لمصادرة أملاك المواطنين، استأنفت حملة عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي، نهب أراضي اليمنيين في مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء.

وأفادت مصادر محلية، بأن ميليشيا الحوثي بقيادة القيادي المدعو أبو حيدر جحاف تواصل تسوير أراض تتبع مواطنين من أبناء مخلاف البروية وعدد من القرى في مركز مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء بقوة السلاح.

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وأضاف أن ميليشيا الحوثي نشرت أطقما عسكرية في المنطقة لمواجهة الأهالي الرافضين لنهب أراضيهم ولحماية العمال الذين استقدمتهم لتأسيس وبناء السور على الأراضي الزراعية التي تقدر بأكثر من ألف لبنة وتعود ملكيتها إلى أبناء بيت المعقلي وقرى القراميش وبني جهلان وعجام وبيت عبيد.

وأكدت المصادر أن ميليشيا الحوثي استقدمت عددا من البوكلينات والمعدات وأكثر من 100 عامل وشرعت في السطو وتسوير أراضي زراعية تعود ملكيتها إلى أبناء بيت المعقلي وقرى القراميش وبني جهلان وعجام وبيت عبيد في مديرية بني مطر غربي صنعاء.

وقبل أيام، أصيب المواطن "محمد يحيى مهدي المعقلي" بجروح بالغة إثر احتجاجات للأهالي على محاولة الميليشيات الحوثية نهب مساحات واسعة من الأراضي التي يملكونها.

وسبق عقد اجتماع قبلي لمشايخ بني مطر الذين اجتمعوا لمناقشة محاولات القيادي في ميليشيا الحوثي أبو حيدر جحاف نهب أراضي أبناء المديرية.

وتشهد معظم مديريات محافظة صنعاء تحركات حوثية مماثلة لمصادرة أراض خاصة بالمواطنين في ظل تواطؤ بعض المشايخ والوجاهات الاجتماعية وتحت قوة السلاح.