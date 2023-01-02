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معمر الإرياني
معمر الإرياني

الإرياني: ميليشيا الحوثي تصعد حملتها لاعتقال الصحافيين

العربية.نت
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قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم الاثنين، إن ميليشيا الحوثي تصعد حملتها لاعتقال وملاحقة الإعلاميين والصحافيين في البلاد.

وأضاف عبر حسابه على تويتر أن اعتقال الحوثيين للإعلاميين والصحافيين وملاحقتهم يؤكد حالة "الهستيريا"، التي انتابت قياداتهم بعد ارتفاع الأصوات المنادية بانتفاضة "شعبية" ضد الميليشيا.

وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان بإدانة هذه الممارسات وممارسة "ضغط حقيقي" على قيادات الجماعة لإجبارها على إطلاق سراح كافة المحتجزين من إعلاميين وصحافيين.

تعذيب صحافيين يواجهون الإعدام

وكانت عائلات 4 صحافيين يمنيين مختطفين لدى ميليشيا الحوثي الإرهابية منذ نحو سبع سنوات، قد أكدت تعرضهم للتعذيب على يد قيادي بارز في الميليشيا داخل سجن معسكر الأمن المركزي بصنعاء.

وقالت عائلات الصحافيين الأربعة الذين يواجهون أحكاماً جائرة بالإعدام، أن مسؤول ملف الأسرى في سلطة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران عبدالقادر المرتضى، قام بالاعتداء على الصحافي المختطف توفيق المنصوري، وضربه في رأسه حتى كُسرِت جمجمته.

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