الإرياني: ميليشيا الحوثي تصعد حملتها لاعتقال الصحافيين

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم الاثنين، إن ميليشيا الحوثي تصعد حملتها لاعتقال وملاحقة الإعلاميين والصحافيين في البلاد.

1-تصاعد حملة الاعتقالات والملاحقة التي تشنها مليشيا الحوثي بحق الاعلاميين والصحفيين ومشاهير منصات التواصل الاجتماعي، باختطاف الاعلامي واليوتيوبر احمد علاو من منزله، واقتحام قرية الناشط عيسى العذري ومنازل اقرباءه واختطاف إخوته، وترويع اسرته، يؤكد من جديد أنها عصابة إرهابية مارقة — معمر الإرياني (@ERYANIM) January 2, 2023

وأضاف عبر حسابه على تويتر أن اعتقال الحوثيين للإعلاميين والصحافيين وملاحقتهم يؤكد حالة "الهستيريا"، التي انتابت قياداتهم بعد ارتفاع الأصوات المنادية بانتفاضة "شعبية" ضد الميليشيا.

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وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان بإدانة هذه الممارسات وممارسة "ضغط حقيقي" على قيادات الجماعة لإجبارها على إطلاق سراح كافة المحتجزين من إعلاميين وصحافيين.

تعذيب صحافيين يواجهون الإعدام

وكانت عائلات 4 صحافيين يمنيين مختطفين لدى ميليشيا الحوثي الإرهابية منذ نحو سبع سنوات، قد أكدت تعرضهم للتعذيب على يد قيادي بارز في الميليشيا داخل سجن معسكر الأمن المركزي بصنعاء.

وقالت عائلات الصحافيين الأربعة الذين يواجهون أحكاماً جائرة بالإعدام، أن مسؤول ملف الأسرى في سلطة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران عبدالقادر المرتضى، قام بالاعتداء على الصحافي المختطف توفيق المنصوري، وضربه في رأسه حتى كُسرِت جمجمته.