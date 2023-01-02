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FILE - Armed Houthi fighters attend the funeral procession of Houthi rebel fighters who were killed in recent fighting with forces of Yemen's internationally recognized government, in Sanaa, Yemen, on Nov. 24, 2021. A clan-based militia government in the Arab world's poorest country is presenting the Biden administration with its latest foreign policy frustrations. Yemen's Houthis have launched three cross-border strikes with drones and ballistic missiles into the United Arab Emirates in as many weeks. (AP Photo/Hani Mohammed, File)
من ميليشيا الحوثي في اليمن (أسوشيتيد برس)

حتى الاحتفالات بإذن.. الحوثيون يخنقون اليمنيين مع العام الجديد

الميليشيا توجه بعدم السماح بإقامة أي احتفالات أو مناسبات إلا بتصريح

العربية.نت - أوسان سالم 
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لم تتوقف الانتهاكات الحوثية في اليمن مع بداية العام الجديد.

مجلس وزراء اليمن: انتهاكات الحوثي فاقت "القاعدة وداعش" اليمن اليمن والحوثي مجلس وزراء اليمن: انتهاكات الحوثي فاقت "القاعدة وداعش"

فقد افتتحت ميليشيا الحوثي الإرهابية الذراع الإيرانية في اليمن، السنة الجديدة بالإعلان عن إجراءات إضافية رسخت من خلالها أسلوبها المتطرف في قمع الحريات والتدخل في الشؤون الخاصة للمواطنين.

لا حفلات إلا بإذن!

وأصدرت الميليشيا الأحد، تعميما جديدا يقضي بعدم السماح بإقامة أي احتفالات أو مناسبات إلا بتصريح مما يعرف بـ "مكتب الثقافة بأمانة صنعاء"، في إجراء يعكس سعيا حثيثا نحو فرض مزيد من القيود والتضييق على المجتمع في مناطق سيطرة الميليشيا.

وجاء في التعميم الموجه لمدراء وملاك قاعات الأفراح والمناسبات عبر إبلاغهم بأمر عدم قبول أي فرق فنية والمذيعين وفنيي الموسيقى والفرق المنظمة للاحتفالات والمهرجانات والبازارات، إلا بتصريح رسمي من المكتب المذكور.

مع إشعار الجميع بأنه في حال مخالفة ذلك سيتحملون كامل المسؤولية، على أن يوقّع المستلمون على البلاغات في إحالة إدانة أحدهم.

يأتي هذا الإجراء في إطار توجه ميليشيا الحوثي لتضييق الحياة العامة على المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات لا توصف

حالة لا توصف

يشار إلى أن اليمن بات يعيش وسط حالة احتقان شعبي لا يوصف بسبب تصرّفات الحوثيين وانتهاكاتهم.

وقد شددت الحكومة اليمنية الأسبوع الماضي، على أن سكان المناطق الحاضعين لسيطرة الحوثيين يعيشون ظروفاً مأساية وحالة من الرعب بسبب الأساليب القمعية التي تتبعها الميليشيا، خصوصا وأنها نفذت خلال الأيام الماضية حملة اعتقالات متواصلة طالت إعلاميين وصحافيين ونشطاء.

في حين عبّر المركز الأميركي للعدالة عن قلقه من انتهاكات جديدة واسعة تشهدها مناطق سيطرة جماعة الحوثي، إضافة إلى ما تشهده من انتهاكات سابقة ومستمرة منذ سنوات.

كما حذّر جماعة الحوثي من ممارسة المزيد من الانتهاكات ومصادرة الحريات ومعاقبة المعارضين والمناهضين لها.

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