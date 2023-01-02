بعدما كشف فسادهم.. ميليشيا الحوثي تختطف يوتيوبر يمنياً
ميليشيا الحوثي اختطفت الناشط أحمد علاو من أحد شوارع صنعاء واقتادته إلى جهة مجهولة
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اختطفت ميليشيا الحوثي الناشط واليوتيوبر اليمني أحمد علاو عقب أيام من اختطاف اليوتيوبر مصطفى المومري والصباحي والناشط أحمد حجر.
وقالت مصادر محلية إن ميليشيا الحوثي اختطفت الناشط أحمد علاو من أحد شوارع العاصمة صنعاء، واقتادته إلى جهة مجهولة.
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كما اختطف الناشط علاو عقب قيامه بكشف فساد وجرائم ميليشيا الحوثي وإعلانه التضامن مع المختطفين الذين يقبعون في سجونها، وفق ما نقلته وكالة "خبر" اليمنية.
وشن عدد من الإعلاميين والناشطين القاطنين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، حملة لكشف جرائم وفساد وحالة الجوع والفقر التي يعاني منها السكان في مناطق سيطرة الحوثيين، في حين أن قيادات الميليشيا تصرف الأموال ببذخ وترفض حتى صرف المرتبات من إيرادات ميناء الحديدة وبقية الإيرادات التي تتحصلها لصالحها الشخصي.
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