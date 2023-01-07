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معمر الإرياني
اليمن والحوثي

الإرياني: ميليشيا الحوثي تعرقل جهود توسيع الهدنة وتقوض دعوات السلام

دبي - العربية.نت
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قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم السبت، إن جماعة الحوثي تضع "العراقيل" أمام جهود توسيع وتثبيت الهدنة، و"تقوض دعوات التهدئة وإحلال السلام".



وأضاف الإرياني عبر حسابه على موقع تويتر أن جماعة الحوثي ترد على دعوات التهدئة بتنظيم "عروض عسكرية استفزازية"، وتصعيد أنشطتها "الإرهابية" التي تهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي.

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