الإرياني: ميليشيا الحوثي تعرقل جهود توسيع الهدنة وتقوض دعوات السلام

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم السبت، إن جماعة الحوثي تضع "العراقيل" أمام جهود توسيع وتثبيت الهدنة، و"تقوض دعوات التهدئة وإحلال السلام".

1-الحضور الباهت في مسيرة دعت لها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران،امس، يؤكد حالة الانكشاف السياسي الذي باتت تعانيه،بعد سقوط كافة شعاراتها بما فيها اكذوبة الحصار، والقناعات التي تشكلت لدى الرأي العام اليمني والدولي بمسئوليتها الكاملة عن الاوضاع الاقتصادية والانسانية المتردية — معمر الإرياني (@ERYANIM) January 7, 2023





وأضاف الإرياني عبر حسابه على موقع تويتر أن جماعة الحوثي ترد على دعوات التهدئة بتنظيم "عروض عسكرية استفزازية"، وتصعيد أنشطتها "الإرهابية" التي تهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي.