ميليشيا الحوثي تختطف مذيعة يمنية بتهمة ولا أغرب!
النساء المختطفات في معتقلات ميليشيا الحوثي منذ انقلابها بلغ نحو 1700 امرأة
لاتتوقف انتهاكات ميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن بحق المدنيين عند حدّ، فقد اختطفت الجماعة الإرهابية، المذيعة التلفزيونية أشواق اليريمي جنوبي صنعاء أثناء محاولتها السفر.
وقالت مصادر حقوقية، إن مسلحين حوثيين اقتادوا المذيعة أشواق اليريمي برفقة اثنين من زملائها إلى إدارة أمن منطقة بلاد الروس ومن ثم إلى أدارة أمن صنعاء التي رفضت الإفراج عنها.
وأوضحت المصادر، أن إدارة أمن صنعاء أبلغت أقارب المذيعة اليريمي بأن التهمة التي تسبب باعتقالها هي "السفر دون محرم"، وذلك خلال تنقل أشواق إلى محافظة ذمار جنوبي صنعاء.
إمداد للجرائم!
تعليقاً على ذلك، قال وزير الإعلام اليمني، معمر الارياني، إن قيام ميليشيا الحوثي الارهابية التابعة لإيران، باختطاف المذيعة التلفزيونية أشواق اليريمي، أثناء سفرها بين محافظتي صنعاء وذمار، بحجة عدم وجود محرم، واقتيادها لما يسمى "جهاز الأمن والمخابرات"، امتداد لجرائم اختطاف النساء وإخفائهن قسريا على خلفية نشاطهن السياسي والإعلامي والحقوقي.
وأوضح الارياني في تصريح صحافي الجمعة، أن التقارير الحقوقية تؤكد أن عدد النساء المختطفات في معتقلات ميليشيا الحوثي منذ انقلابها بلغ نحو 1700 امرأة، بينهن حقوقيات وإعلاميات وصحافيات وناشطات، تواصل الميليشيا اعتقالهن، والمئات منهن في ظروف سيئة، وتمارس بحقهن صنوف التعذيب النفسي والجسدي، في انتهاك صارخ للقيم والأعراف اليمنية.
كما طالب وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والدفاع عن المرأة بإدانة هذه الممارسات الإجرامية، التي قال إنها تكشف حقيقة ميليشيا الحوثي باعتبارها "تنظيماً إرهابي"، وممارسة ضغط حقيقي على الميليشيا لإطلاق كافة المختطفات فورا، ووقف الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها بحق النساء اليمنيات.
خطوة لاقت انتقادات كثيرة
يذكر أن ميليشيا الحوثي كانت وجهت قبل أشهر بمنع سفر النساء بدون "محرم".
واشترطت على النساء وجود محرم أو أي شخص من أقاربهن من الدرجة الأولى، في خطوة لاقت الكثير من الانتقادات الحقوقية المحلية والدولية.
-
الأردن.. فك لغز جريمة قتل عمرها 35 عاماًما من جريمة كاملة كما يقال، فلا بد أن تكشف خباياها حتى ولو مرت سنون طوال.هذا هو الحال في الأردن، فقد ضبطت الأجهزة الأمنية قاتلاً توارى عن الأنظار مدى ... الأخيرة
-
راشفورد يقود يونايتد إلى الدور الرابع في كأس إنجلترافاز فريق مانشستر يونايتد على إيفرتون 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في الدور الثالث ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.تقدم مانشستر ... رياضة عالمية
-
سلطان الطرب يفجع بابنه.. وفاة وديع جورج وسوففجع الوسط الفني السوري والعربي فجر السبت، بخبر وفاة وديع الوسوف ابن الفنان السوري جورج وسوف إثر تداعيات جراحة في المعدة.وجاء خبر الوفاة بعد ساعات من ... ثقافة وفن