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FILE - Armed Houthi fighters attend the funeral procession of Houthi rebel fighters who were killed in recent fighting with forces of Yemen's internationally recognized government, in Sanaa, Yemen, on Nov. 24, 2021. A clan-based militia government in the Arab world's poorest country is presenting the Biden administration with its latest foreign policy frustrations. Yemen's Houthis have launched three cross-border strikes with drones and ballistic missiles into the United Arab Emirates in as many weeks. (AP Photo/Hani Mohammed, File)
من ميليشيات الحوثي (أسوشيتيد برس)
اليمن والحوثي

ميليشيا الحوثي تختطف مذيعة يمنية بتهمة ولا أغرب!

النساء المختطفات في معتقلات ميليشيا الحوثي منذ انقلابها بلغ نحو 1700 امرأة

العربية.نت - أوسان سالم 
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لاتتوقف انتهاكات ميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن بحق المدنيين عند حدّ، فقد اختطفت الجماعة الإرهابية، المذيعة التلفزيونية أشواق اليريمي جنوبي صنعاء أثناء محاولتها السفر.

تستهدف النساء.. ميليشيا الحوثي تستحدث آلية قمعية جديدة اليمن اليمن والحوثي تستهدف النساء.. ميليشيا الحوثي تستحدث آلية قمعية جديدة

وقالت مصادر حقوقية، إن مسلحين حوثيين اقتادوا المذيعة أشواق اليريمي برفقة اثنين من زملائها إلى إدارة أمن منطقة بلاد الروس ومن ثم إلى أدارة أمن صنعاء التي رفضت الإفراج عنها.

وأوضحت المصادر، أن إدارة أمن صنعاء أبلغت أقارب المذيعة اليريمي بأن التهمة التي تسبب باعتقالها هي "السفر دون محرم"، وذلك خلال تنقل أشواق إلى محافظة ذمار جنوبي صنعاء.

إمداد للجرائم!

تعليقاً على ذلك، قال وزير الإعلام اليمني، معمر الارياني، إن قيام ميليشيا الحوثي الارهابية التابعة لإيران، باختطاف المذيعة التلفزيونية أشواق اليريمي، أثناء سفرها بين محافظتي صنعاء وذمار، بحجة عدم وجود محرم، واقتيادها لما يسمى "جهاز الأمن والمخابرات"، امتداد لجرائم اختطاف النساء وإخفائهن قسريا على خلفية نشاطهن السياسي والإعلامي والحقوقي.

وأوضح الارياني في تصريح صحافي الجمعة، أن التقارير الحقوقية تؤكد أن عدد النساء المختطفات في معتقلات ميليشيا الحوثي منذ انقلابها بلغ نحو 1700 امرأة، بينهن حقوقيات وإعلاميات وصحافيات وناشطات، تواصل الميليشيا اعتقالهن، والمئات منهن في ظروف سيئة، وتمارس بحقهن صنوف التعذيب النفسي والجسدي، في انتهاك صارخ للقيم والأعراف اليمنية‏.

كما طالب وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والدفاع عن المرأة بإدانة هذه الممارسات الإجرامية، التي قال إنها تكشف حقيقة ميليشيا الحوثي باعتبارها "تنظيماً إرهابي"، وممارسة ضغط حقيقي على الميليشيا لإطلاق كافة المختطفات فورا، ووقف الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها بحق النساء اليمنيات.

خطوة لاقت انتقادات كثيرة

يذكر أن ميليشيا الحوثي كانت وجهت قبل أشهر بمنع سفر النساء بدون "محرم".

واشترطت على النساء وجود محرم أو أي شخص من أقاربهن من الدرجة الأولى، في خطوة لاقت الكثير من الانتقادات الحقوقية المحلية والدولية.

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