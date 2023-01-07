ميليشيا الحوثي تنقل محكومين بالإعدام وتمنع التواصل معهم

كشفت مصادر في العاصمة اليمنية صنعاء عن قيام ميليشيا الحوثي بنقل المختطفين الصادر بحقهم أحكام إعدام حوثية من أبناء محافظتي صعدة والمحويت، بطريقة سرية إلى سجن آخر ومنع التواصل معهم.

وقال الصحافي المحرر من سجون الميليشيا عصام بلغيث نقلاً عن مصادره، إن الميليشيا نقلت المختطفين من أبناء صعدة والمحويت إلى سجن "هبرة"، وتم وضعهم في العنبر الذي وضع فيه المختطفون من أبناء الحديدة قبيل إعدامهم.

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إلى ذلك، أوضحت المصادر أن الميليشيا الحوثية منعت عن المختطفين التواصل مع أسرهم.



كما حذّر بلغيث من إجراءات الإخفاء التي انتهجتها الميليشيا مع المختطفين، مشيراً إلى أنها تمهد لجريمة قد ترتكب بحق المختطفين المدنيين، داعياً إلى سرعة التدخل لإنقاذهم.

"أنقذوا المختطفين"

في سياق متصل، أعلن ناشطون وإعلاميون عن تدشين حملة مناصرة إلكترونية مع ضحايا المحاكمات السياسية من قبل ميليشيا الحوثي، رفضاً لأوامر الإعدام الحوثية بحق المختطفين الأبرياء في سجونها.

وبحسب بلاغ صحافي، فإن الحملة ستنطلق اليوم السبت وستستمر خلال يومي السبت والأحد على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت وسم #أنقذوا_المختطفين.





ودعا البلاغ الناشطين والصحافيين والمحامين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي والمهتمين بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام المختلفة إلى التفاعل مع الحملة، للتنديد بانتهاكات الميليشيا ضد اليمنيين وبالأخص قرارات الإعدام والاختطافات والتعذيب والموت تحت التعذيب والإخفاء القسري.



وكانت ميليشيا الحوثي قد أصدرت خلال الأسبوعين الأخيرين أوامر إعدام بحق 16 من أبناء محافظة صعدة، و6 من أبناء المحويت الرافضين لانقلابها والمناهضين لأفكارها المتطرفة وممارساتها الرجعية دون أي مسوغ قانوني.