فضحوا فسادها بالصوت والصورة.. ميليشيا الحوثي تنتقم من 4 نشطاء

أحالت ميليشيا الحوثي، اليوم الثلاثاء، 4 ناشطين يمنيين على اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي إلى محكمة متخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة في صنعاء، بعد أسابيع من اعتقالهم، على خلفية انتقادهم لاستشراء الفساد وتفاقم حدة الضائقة المعيشية في مناطق سيطرة الميليشيا المدعومة من إيران.

وتوقع المحامي والحقوقي عبدالمجيد صبرة أن يمثل اليوتيوبر أحمد حجر، وزملاؤه مصطفى المومري وأحمد علاو وحمود المصباحي، غدا الأربعاء، أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، بعد أن تم إحالتهم إليها من النيابة بتهم تتعلق بالتحريض والسعي لتكدير الأمن العام.

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وكان الناشطون الأربعة ظهروا في فيديوهات على اليوتيوب، تندد بفساد قيادات رفيعة في ميليشيا الحوثي وإثرائهم غير المشروع، في ظل التردي المريع للأوضاع المعيشية للسكان في مناطق نفوذ الميليشيا التي تجنى يوميا ملايين الدولارات من موارد وعائدات الدولة شمال البلاد.

وفي وقت سابق، أعرب المركز الأميركي للعدالة (ACJ)، عن قلقة من حملة قمع جديدة ومصادرة للحريات وحق التعبير تستعد ميليشيا الحوثي تنفيذها خلال الأيام المقبلة.

وقال المركز الحقوقي إنه يتابع حملة الاعتقالات والاختطافات التي تنفذها الميليشيا ضد الناشطين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على خلفية ممارسة حقهم في التعبير، وإبداء آرائهم ومواقفهم مما يجري في مناطق سيطرة الجماعة من انتهاكات ونهب للأموال العامة والخاصة.

وذكّر المركز باعتقال الميليشيا لليوتيوبر أحمد حجر واليوتيوبر مصطفى المومري بسبب انتقاداتهما لممارسات الفساد في المؤسسات والجهات العامة التي تسيطر عليها الجماعة، فضلاً عن الاعتقالات الحوثية التي طالت أكاديميين في المجال الصحي وناشطين إعلاميين في محافظة إب، خلال الأسابيع الماضية.

وعبر المركز الأميركي للعدالة عن قلقه من انتهاكات جديدة واسعة تشهدها مناطق سيطرة الحوثي، إضافة إلى ما تشهده من انتهاكات سابقة ومستمرة منذ سنوات، وحذر جماعة الحوثي من ممارسة المزيد من الانتهاكات ومصادرة الحريات ومعاقبة المعارضين والمناهضين لها.