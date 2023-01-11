اليمن.. البرد القارس يتسبب بوفاة 7 أطفال نازحين بمخيمات مأرب

قال مصدر حكومي يمني، اليوم الأربعاء، إن 7 أطفال نازحين توفوا في مخيمات النزوح نتيجة موجة البرد الشديد التي تتعرض لها محافظة مأرب، والتي تأوي معظم النازحين في البلاد.

وأوضح المصدر الحكومي المسؤول في الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في مأرب أن الوحدة الحكومية سجلت منذ منتصف شهر نوفمبر الفائت وحتى الاثنين الماضي وفاة 7 أطفال متأثرين بموجات البرد الشديد.

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وبحسب المصدر فإن هؤلاء الأطفال توفوا في عدد من مخيمات النزوح في مدينة مأرب والمخيمات الواقعة في مديرية الوادي بالمحافظة.

وأشار إلى أن عشرات الأسر النازحة تعاني بشكل كبير من البرد القارس وسط شح الإمكانيات.

وتضرب محافظة مأرب موجة برد منذ منتصف نوفمبر الماضي، وازدادت شدة البرد خلال النصف الأخير من شهر ديسمبر، ولا تزال مستمرة حتى اليوم.

وكانت قد دعت الوحدة التنفيذية الحكومية في مأرب بنهاية ديسمبر الماضي الجهات الفاعلة من شركاء العمل الإنساني إلى تلبية احتياجات الشتاء، والعمل على تزويد الأسر النازحة بالاحتياجات الأساسية لحمايتها من موجات البرد القارس والصقيع، ومراعاة فئة الأطفال والمسنين وحالات الضعف وهم الأشد ضعفا وهذه الفئات الأكثر تضررا من الطقس البارد.