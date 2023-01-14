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عناصر تابع لميليشيا الحوثي في اليمن
عناصر من ميليشيا الحوثي
اليمن والحوثي

اليمن.. اشتباكات مسلحة بين الحوثيين ونازحين في الجوف

قام مسلحون تابعون لميليشيا الحوثي بمداهمة مخيم "الحبل" شرقي مديرية اليتمة بقوة السلاح

العربية.نت - أوسان سالم 
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اندلعت اشتباكات مسلحة بين عناصر ميليشيا الحوثي، ونازحي مخيم "الحبل" بمحافظة الجوف، شمالي شرق اليمن.

وقالت مصادر إعلامية يمنية إن "اشتباكات اندلعت، في ساعات مبكرة من فجر اليوم السبت، على خلفية قيام مسلحين تابعين لميليشيا الحوثي، بمداهمة مخيم "الحبل" شرقي مديرية اليتمة بقوة السلاح".

وأكد نازحون أن مسلحي الميليشيا داهموا المخيم للبحث عن مطلوبين، ولكن رفض النازحون السماح لهم بالدخول إلى المخيم المكتظ بالنساء والأطفال، وجراء تعنت ورعونة ميليشيا الحوثي تفجّر الوضع ما أدّى إلى تبادل إطلاق النار.

وتسببت الاشتباكات بحالة من الخوف والفزع بين أوساط النازحين، لا سيما النساء والأطفال، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

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