إفشال تحركات حوثية تهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر
الميليشيا تعاود حفر أنفاق من بين المزارع في منطقتي الفازة والجبلية الواقعتين في الشريط الساحلي لمديرية التحيتا
أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، الاثنين، أنها تمكنت خلال الساعات الماضية، من إفشال تحركات مكثفة لميليشيا الحوثي تستهدف أمن وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر، غربي البلاد.
وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، بأن الميليشيا عاودت محاولاتها استحداث خنادق وأنفاق من بين المزارع في منطقتي الفازة والجبلية الواقعتين في الشريط الساحلي لمديرية التحيتا، جنوبي الحديدة.
وأوضح أن وحدات الاستطلاع رصدت تحركات وانتشار ميليشيا الحوثي، وسرعان ما تم التعامل معها بحزم.
كما أكد تحقيق إصابات مباشرة في الأهداف المرصودة التابعة لما تُسمى القوات البحرية، التابعة للميليشيا الحوثية الإرهابية، وإجبار عناصرها على التراجع بعد وقوع خسائر بشرية ومادية في صفوفها.
وتُعد هذه المحاولة هي الثانية لميليشيا الحوثي في ذات المنطقة وفي أقل من شهرين.
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