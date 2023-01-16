اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
عناصر تابع لميليشيا الحوثي في اليمن

إفشال تحركات حوثية تهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر

الميليشيا تعاود حفر أنفاق من بين المزارع في منطقتي الفازة والجبلية الواقعتين في الشريط الساحلي لمديرية التحيتا

العربية.نت - أوسان سالم 
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، الاثنين، أنها تمكنت خلال الساعات الماضية، من إفشال تحركات مكثفة لميليشيا الحوثي تستهدف أمن وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر، غربي البلاد.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، بأن الميليشيا عاودت محاولاتها استحداث خنادق وأنفاق من بين المزارع في منطقتي الفازة والجبلية الواقعتين في الشريط الساحلي لمديرية التحيتا، جنوبي الحديدة.

لمواجهة الصين.. الهند تطلق تدريبات مشتركة مع اليابان العرب والعالم لمواجهة الصين.. الهند تطلق تدريبات مشتركة مع اليابان

وأوضح أن وحدات الاستطلاع رصدت تحركات وانتشار ميليشيا الحوثي، وسرعان ما تم التعامل معها بحزم.

كما أكد تحقيق إصابات مباشرة في الأهداف المرصودة التابعة لما تُسمى القوات البحرية، التابعة للميليشيا الحوثية الإرهابية، وإجبار عناصرها على التراجع بعد وقوع خسائر بشرية ومادية في صفوفها.

وتُعد هذه المحاولة هي الثانية لميليشيا الحوثي في ذات المنطقة وفي أقل من شهرين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
انطلاق أعمال منتدى دافوس.. في غياب تام للروس انطلاق أعمال منتدى دافوس.. في غياب تام للروس
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط