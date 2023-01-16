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عناصر حوثية في صنعاء - رويترز
اليمن والحوثي

ميليشيا الحوثي تقتحم شركة للمساعدات الأممية.. وتعتقل مديرها

عشرات المسلحين الحوثيين الملثمين داهموا شركة "برودجي سيستم" واعتقلوا مدير الشركة، ورؤساء الأقسام، واقتادوهم إلى جهة مجهولة

العربية. نت - أوسان سالم
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اقتحمت ميليشيا الحوثي الإرهابية، في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها، شركة أنظمة إلكترونية خاصة تعمل في مجال أنظمة المتابعة لمشاريع المنظمات الإنسانية والإغاثية في اليمن، ونهبت كل محتوياتها، عقب اختطاف عدد كبير من موظفيها بمن فيهم مدير الشركة.

وقالت مصادر إعلامية يمنية إن عشرات المسلحين الحوثيين الملثمين داهموا شركة "برودجي سيستم"، وتسببوا بحالة خوف وفزع لكافة الموظفين والموظفات عقب كسر‏ الأبواب بقوة السلاح.

جهة مجهولة

كما نقلت عن مصادر محلية، قولها، إن المسلحين قاموا باعتقال عدد من الموظفين، وعلى رأسهم مدير الشركة، ورؤساء الأقسام، واقتادوهم إلى جهة مجهولة، ومصادرة كافة الأجهزة المحمولة، والسيرفرات التي تحتوي على معلومات النازحين والمتضررين من الحرب.

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وحسب المصادر، فإن الميليشيا الحوثية أغلقت الشركة، وسرّحت كافة الموظفين البالغ عددهم 313، وإرغام الموظفين المتواجدين على التوقيع على استمارة بأن الشركة تتبع جهات إسرائيلية؛ وذلك لغرض الاستحواذ عليها.

وتعرف شركة "برودجي سيستم" بأن لها دورا فعالا في أوساط المجتمع والإشراف على إيصال المساعدات من المنظمات الإنسانية الدولية إلى النازحين في مختلف أنحاء اليمن.

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