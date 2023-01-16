مندوب السعودية بمجلس الأمن: تصنيف الحوثي منظمة إرهابية بات أمراً ملحاً

أكد مندوب السعودية لدى مجلس الأمن السفير عبدالعزيز الواصل، الاثنين، أن تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية بات أمرا ملحا.

وقال في كلمته أمام مجلس الأمن اليوم، إن المملكة لم تلمس في الآونة الأخيرة أي رغبة حقيقية من الحوثيين لإنهاء الصراع في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل.

مادة اعلانية

كما طالب الواصل مجلس الأمن بـ"اتخاذ إجراءات أكثر صرامة" بحق الحوثيين في حال استمرار مماطلتهم تجاه عملية السلام، مضيفاً أن المجلس أخفق في اتخاذ موقف لإدانة فظائع الحوثيين.

وشدد على أن السعودية مستمرة في دعم الجهود الدولية لإحلال السلام في اليمن وفق المبادرات الدولية والإقليمية.

مناقشات إيجابية

من جانبه، قال المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الاثنين، إنه أجرى مناقشات "إيجابية وبناءة" مع مجلس القيادة الرئاسي اليمني وجماعة الحوثي خلال الأيام الماضية بشأن الهدنة.

وأضاف المبعوث الأممي في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، أنه كان على تواصل مستمر مع الأطراف المحلية والدولية بشأن جهود الوساطة. وذكر أنه أجرى "مناقشات إيجابية وبناءة مع القيادة (الحوثيين) في صنعاء ممثلاً لها مهدي المشاط، وأتطلع قدماً لمواصلة هذه المحادثات".

كما تابع: "كما أجريت مناقشات مثمرة مع رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، وكذلك مع الشركاء الإقليميين والدوليين. وآمل أن نتمكن من البناء على هذه المناقشات لضمان أن يتيح عام 2023 مستقبلاً أكثر سلاماً وازدهاراً لرجال ونساء اليمن".

نقطة الصفر

يذكر أن البلاد عادت منذ انتهاء الهدنة الأخيرة في الثاني من أكتوبر إلى نقطة الصفر، بسبب تعنت الحوثيين، ومحاولة فرض شروطهم، ما عرقل الجهود الأممية لتمديد وقف إطلاق النار للمرة الثالثة.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في الثاني من أغسطس الماضي، أن الأطراف اليمنية وافقت على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفقاً للشروط نفسها من 2 أغسطس وحتى 2 أكتوبر 2022.