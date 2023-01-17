الرئاسي اليمني يرحب بجهود إحياء العملية السياسية ويطالب بالضغط على الحوثيين

رحب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، اليوم الثلاثاء، بالمساعي الحميدة للأشقاء والأصدقاء في دعم جهود الأمم المتحدة لإحياء العملية السياسية في اليمن على أساس مرجعيات الحل الشامل المتفق عليها محلياً وإقليمياً ودولياً، وعلى وجه الخصوص القرار 2216.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أثناء لقائه سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، جبرائيل فيناليس، التزام المجلس والحكومة بنهج السلام العادل والشامل الذي يضمن شراكة جميع اليمنيين في السلطة والثروة، والانعتاق من خرافات الماضي الإمامي المتخلف.

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وأشار إلى أن "تشارك الجهود والضغوط القصوى على الميليشيات الحوثية الإرهابية، ودعم الحكومة الشرعية هي الطريق الأمثل لجلب الجماعة المدعومة من النظام الإيراني إلى مسار السلام، ودفعها إلى تقديم التنازلات لمصلحة الشعب اليمني وإنهاء معاناته الإنسانية، واحترام هويته الوطنية والعربية"، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

ونبه الرئيس العليمي، الوسطاء الإقليميين والدوليين، إلى خطورة الرضوخ لابتزاز الميليشيات الحوثية، وتجاهل انتهاكاتها الفظيعة لحقوق الإنسان، وأفكارها العقائدية المتطرفة وارتباطاتها المدمرة بالمشروع الإيراني التخريبي العابر للحدود، وما يتطلبه ذلك من إجراءات عقابية رادعة، وفي المقدمة تصنيف الجماعة منظمة إرهابية دولية.

من جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي، دعم الاتحاد لجهود مبعوث الأمم المتحدة الرامية لتجديد الهدنة والبناء عليها للتوصل إلى اتفاق سلام شامل يلبي تطلعات جميع اليمنيين.