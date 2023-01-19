اليمن.. صفقة تبادل جديدة بين القاعدة وميليشيا الحوثي

كشف موقع إخباري يمني، الخميس، عن تفاصيل خاصة حول مفاوضات أجرتها ميليشيا الحوثي -ذراع إيران في اليمن، وتنظيم القاعدة الإرهابي، لإتمام صفقة تبادل أسرى بين الطرفين خلال شهر يناير الجاري.

وكشفت المعلومات التي نشرها موقع "نيوزيمن" الإخباري، أن صفقة التبادل الجديدة تجري منذ شهر نوفمبر 2011م ويفترض أن يتم إبرامها بحسب الاتفاق في شهر يناير من العام الحالي 2023.

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ونقل عن مصادره، قولها، إن الصفقة تتضمن إطلاق سراح 17 عنصرا من تنظيم القاعدة مقابل إطلاق 9 من عناصر ميليشيا الحوثي.

وأوضحت المصادر أن مفاوض تنظيم القاعدة الإرهابي عبدالله علي علوي مزاحم، الملقب بـ"الزرقاوي"، أجرى لقاءات عديدة مع مفاوض ميليشيا الحوثي القيادي محمد سالم النخعي "أبو أنس"، وتم الاتفاق بين الطرفين على أن يتم إبرام الصفقة في شهر يناير الجاري.

كما نشر الموقع أسماء عدد من أسماء قائمة الزرقاوي، والتي سيتم إطلاق سراحهم من السجون في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية. بينهم (مياد محمود عقلان الحمادي - علي عوض محمد أحمد العقيلي - عبد الله علي ناجي الحاوري - مرزوق أحمد محمد أحمد أبو سر العقيلي - عادل طارق - وليد الرزاقي).

وأبرمت ميليشيا الحوثي منذ سيطرتها على السلطة صفقات تبادل عديدة مع تنظيم القاعدة الإرهابي.

وأفضت تلك الصفقات عن إطلاق سراح عناصر وقيادات في التنظيم كانت محتجزة في سجون صنعاء، على خلفية سلسلة من الهجمات والعمليات الإرهابية شهدها اليمن قبل 2011.