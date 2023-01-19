اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الحرس الثوري الإيراني
ميليشيات إيران

حكومة اليمن ترحب بتصنيف البرلمان الأوروبي الحرس الثوري "إرهابيا"

بيان طالب أيضاً بتشديد العقوبات على النظام الإيراني لوقف تدخلاته في الشؤون اليمنية

العربية. نت - أوسان سالم
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

رحبت الحكومة اليمنية، مساء الأربعاء، بإعلان البرلمان الأوروبي تصنيف الحرس الثوري الإيراني وجميع التشكيلات الخاضعة له منظمة إرهابية، ودعت إلى ادراج ميليشيا الحوثي وقياداتها في قوائم الإرهاب الدولية، باعتبارها أحد أهم اذرع "الحرس الثوري" العسكرية في المنطقة.

كما رحبت الحكومة اليمنية، بدعوة الإتحاد الاوروبي والدول الأعضاء فيه لإدراج الحرس الثوري على قائمة الارهاب، واتجاههم الخميس القادم للتصويت على قرار تعليق خطة العمل الشاملة المشتركة مع إيران أو ما يعرف ب "الاتفاق النووي".

جاء ذلك في بيان صحافي لوزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، والذي طالب أيضاً الإتحاد والبرلمان الأوروبي والدول الأعضاء بتشديد العقوبات على النظام الإيراني لوقف تدخلاته في الشؤون اليمنية بما في ذلك عمليات تهريب الأسلحة لميليشيا الحوثي.

واشنطن تبحث مع حفتر توحيد المؤسسة العسكرية المغرب العربي الأزمة الليبية واشنطن تبحث مع حفتر توحيد المؤسسة العسكرية

وأوضح الإرياني، أن جرائم وانتهاكات النظام الإيراني لم تقف عند قمع الاحتجاجات الشعبية التي عمت مختلف المحافظات الإيرانية، وقتل الشباب والنساء والأطفال، وتنفيذ أحكام اعدام بحقهم، بل بتأسيس وادارة الميليشيات الطائفية لنشر الفوضى والارهاب في المنطقة، واستهداف أمن الطاقة وخطوط الملاحة الدولية، وتنفيذ سياساتها التوسعية.

وأشار وزير الإعلام اليمني، إلى فشل المحاولات الأوروبية خلال الأعوام الماضية في احتواء نظام طهران، وأسهامها بما في ذلك "الاتفاق النووي" الموقع 2015 في توفير الامكانيات لتمويل برامجه لتطوير الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، واذرعه العسكرية في المنطقة، وتوسيع انشطته الإرهابية المزعزعة للسلم والامن الإقليمي والدولي، وفق تعبيره.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تغريدة قديمة لإيلون ماسك تكلفه ملايين الدولارات تغريدة قديمة لإيلون ماسك تكلفه ملايين الدولارات
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط