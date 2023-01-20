اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
FILE - Armed Houthi fighters attend the funeral procession of Houthi rebel fighters who were killed in recent fighting with forces of Yemen's internationally recognized government, in Sanaa, Yemen, on Nov. 24, 2021. A clan-based militia government in the Arab world's poorest country is presenting the Biden administration with its latest foreign policy frustrations. Yemen's Houthis have launched three cross-border strikes with drones and ballistic missiles into the United Arab Emirates in as many weeks. (AP Photo/Hani Mohammed, File)
من ميليشيا الحوثي (أسوشيتيد برس)

غضب عارم.. الحوثيون يعيشون حياة الرفاهية واليمنيون بجحيم!

الانقلابيون يتحدثون عن النزاهة ويمارسون كل أشكال الفساد

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

على وقع الأزمة الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المدنيون في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية، استذكر اليمنيون حياة الرفاهية والبذخ التي يعيشها عناصر الانقلابيين.

فقد ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بفعلة قيادي حوثي وهو يحشد المئات من موظفي مصلحة الجمارك للاحتفاء بتوديعه بعد أن اتُهم بنهب نحو مليار ريال يمني، أي ما يقارب مليون و700 ألف دولار أميركي.

فيلا ضخمة بمبلغ خيالي

كما أعادوا بيذاكرتهم إلى الوراء قليلاً، وأعادوا نشر صور قالوا إنها للقيادي حسين العزي، نائب وزير خارجية الجماعة الحوثية، تجاوزت قيمتها في صنعاء مليوناً ونصف المليون دولار.

بعد قتله.. الحوثيون يحرقون منزل مواطن وينهبون محتوياته اليمن اليمن والحوثي بعد قتله.. الحوثيون يحرقون منزل مواطن وينهبون محتوياته

وشددوا على أنها مشاهد ألفوها منذ الانقلاب على الشرعية، حيث يكثر الانقلابيون من الحديث عن النزاهة في حين يمارسون أشكالاً متعددة من الفساد.

الميليشيا تغض البصر

وتأتي هذه الانتقادات على وقع أزمة اقتصادية حادة يعيشها اليمنيون بينما تنفرد الميليشيا بمفاصل الحياة والرزق بأماكن سيطرتها في اليمن.

كذلك انهالت التعليقات الغاضبة لتؤكد أن الميليشيا تسخّر كل العائدات لقياداتها، مستشهدين بأنها احتكرت تجارة المشتقات النفطية والمبيدات والأدوية، وغيرها.

من الحوثيين (رويترز)
من الحوثيين (رويترز)

أمام هذا الغضب، تتجاهل هيئة مكافحة الفساد الخاضعة للحوثيين في صنعاء من يوصفون شعبيا بـ"هوامير الفساد" من قيادات الميليشيات ، وتغضّ النظر عن أفعالهم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
رسالة مصورة من 30 جنديا روسيا ملثما لبوتين: لم نفر من ساحة المعركة رسالة مصورة من 30 جنديا روسيا ملثما لبوتين: لم نفر من ساحة المعركة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط