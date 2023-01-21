اليمن.. ضحايا بانفجار لغمين حوثيين في الحديدة

قتل مدنيان بينهما طفل، وأصيب طفل آخر، بانفجار لغمين من مخلفات ميليشيا الحوثي في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وقالت مصادر محلية إن طفلاً يبلغ 15 عاماً قتل جراء انفجار لغم حوثي في مديرية الحوك بمحيط مطار الحديدة.

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في حين قتل شخص وأصيب طفل يبلغ 12 عاماً بانفجار لغم حوثي في مدينة التحيتا بالمحافظة ذاتها.

يذكر أنه منذ مطلع العام الحالي، قتل وأُصيب نحو 17 مدنياً غالبيتهم من الأطفال، بانفجار ألغام حوثية في عدد من مديريات محافظة الحديدة التي تعد الأكثر تفخيخاً بالألغام.

أكثر من مليوني لغم

وتزرع ميليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، الألغام والعبوات الناسفة بمختلف أنواعها وأحجامها حتى "الفردية" المحرمة دولياً، حيث شهد اليمن أكبر عملية زرع للألغام في الأرض منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وفق تقارير حقوقية.

فقد زرعت ميليشيا الحوثي أكثر من مليوني لغم، أدت إلى مقتل وإصابة ما يزيد عن 20 ألف مدني.

يشار إلى أن فريق الخبراء الدوليين البارزين التابع للأمم المتحدة، كان كشف مؤخراً في تقريره المقدم لمجلس الأمن الدولي، أن "استخدام الحوثيين للألغام الأرضية بشكل عشوائي ومنهجي، لا سيما على طول الساحل الغربي، يشكل تهديداً مستمراً للسكان المدنيين".