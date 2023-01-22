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المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي
العميد الركن تركي المالكي
اليمن والحوثي

التحالف يدحض مزاعم الحوثيين بقصف مديريتي "منبه" و"شدا"

ويدعم كافة الجهود لتثبيت الهدنة في اليمن المنتهية في أكتوبر الماضي

العربية.نت، وكالات
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نفى «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، مزاعم الميليشيا الحوثية بوجود قصف حدودي على مديريتي «منبه» و«شدا» وضحايا مدنيين، مؤكداً أنها عارية عن الصحة.

وأوضح العميد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم «التحالف»، أن «قيادة القوات المشتركة» تدعم جميع الجهود لتثبيت واستمرار الهدنة المنتهية بتاريخ 2 أكتوبر الماضي، مشدداً على أنها تمارس أعلى درجات ضبط النفس في ظل استمرار خروقات ميليشيا الحوثي على الحدود والداخل اليمني من قبل عناصرها غير المنضبطة أو التي لا تستطيع السيطرة عليها.

وأضاف في بيان، أن ما يتم تداوله يأتي ضمن سياق المزاعم الحوثية المستمرة بمناطق تقع ضمن سيطرتها، وتمثل نقاطاً ساخنة لخلافات وتصفيات عمليات جماعات الجريمة المنظمة كالتهريب وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر والتي تتم إدارتها من قبل قيادات وعناصر تابعة لها.

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