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حكم الإعدام بحق مغتصب وقاتل طفلة في عدن

بالصور.. تنفيذ حكم الإعدام بحق مغتصب وقاتل طفلة في عدن

الطفلة مها مدهش (14 عاما) تعرضت للاختطاف والاغتصاب والقتل وعثر عليها مقطعة الأوصال

العربية. نت - أوسان سالم
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نفذت السلطات القضائية في العاصمة اليمنية المؤقتة، اليوم الأحد، حكم الإعدام بحق مغتصب وقاتل الطفلة مها مدهش، في ساحة الجندي المجهول بعدن، بحضور المئات من المواطنين، بعد شهرين من الجريمة الوحشية التي أثارت الرأي العام.

وكانت محكمة الميناء برئاسة القاضي عمار علوي مسعود بمدينة عدن عقدت أولى جلسات المحاكمة في نوفمبر الماضي للنظر في مقتل الطفلة الحدث مها باسم مدهش على يد القاتل حسن محمد البنجابي الذي طالب من عدالة المحكمة إعدامه أمام الرأي العام.

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وأقرت المحكمة الحكم بالإعدام على القاتل رمياً بالرصاص الحي حتى الموت. ونص الحكم على ضرورة تنفيذه في مكان عام.

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وأقرت المحكمة العليا في ديسمبر الماضي، الحكم الصادر من محكمة الميناء وإعادة الحكم للنائب العام لاستكمال الإجراءات بشأنه.

وكانت الطفلة مها مدهش (14 عاما) تعرضت للاختطاف والاغتصاب والقتل منتصف نوفمبر من العام الماضي، وعثر عليها مقطعة الأوصال بعد ساعات من اختفائها عن أسرتها بحي الشولة في مديرية التواهي بمدينة عدن.

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