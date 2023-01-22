طردوا أسرته.. ميليشيا الحوثي تفجر منزل مواطن يمني في تعز

فجرت ميليشيا الحوثي الارهابية، السبت، منزل مواطن في احدى قرى مديرية ماوية التابعة لمحافظة تعز والمحاذية لمحافظة لحج، جنوبي اليمن.

وأفادت مصادر محلية في تعز، أن مسلحي ميليشيا الحوثي فجروا منزل المواطن "عبده القاسمي" في قرية عرادة بمنطقة "حوامرة" التابعة إدارياً لمديرية ماوية بعد اعتراضه استحداث الحوثيين موقعا عسكريا بالقرب من منزله والمنازل المجاورة.

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منع التصوير

كما أكدت إن مسلحي الميليشيا طردوا أسرة المواطن القاسمي من منزلهم، ثم قاموا بتفجير المنزل بكل محتوياته في الوقت الذي تمكن مالكه من الفرار الى جهة مجهولة خشية من اعتقالهم له.

وبحسب المصادر، فإن عناصر ميليشيا الحوثي منعت أي تصوير للمنزل قبل وبعد تفجيره.

وتلجأ ميليشيات الحوثي إلى تفجير منازل معارضيها، في سياق التهجير القسري وإرهاب وتركيع بقية السكان والانتقام من الخصوم، وفق توصيف تقرير حقوقي.

تفجير المنازل

وكان تقرير للهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل، رصد تفجير (816) منزل فجرتها ميليشيات الحوثي في مختلف المحافظات منذ انقلابها على السلطة الشرعية في 2014م وحتى منتصف العام 2020م.

وبحسب تقرير صادر عن الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل، فقد احتلت محافظة تعز المرتبة الأولى في عدد المنازل التي تم تفجيرها من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية، والتي بلغت 149 منزلا.

كما كشف مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (غير حكومي)، إن "ميليشيا الحوثي فجّرت 16 منزلا لمدنيين، وتسببت بتضرر 18 منزلا كليا و 43 آخر جزئيا جراء القصف المدفعي بمختلف الأسلحة الثقيلة في تعز، خلال النصف الأول من العام 2021م.