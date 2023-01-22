لليوم الخامس.. شاهد حملة حوثية تنكل بسكان همدان اليمنية

تواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية حملتها العسكرية على قرى مديرية همدان شمال العاصمة اليمنية صنعاء بالتزامن مع تحويلها معهداً تربوياً إلى سجن للمختطفين من الأهالي.

وقالت مصادر محلية، إن الحملة العسكرية الحوثية واصلت لليوم الخامس على التوالي عمليات تجريف الأراضي الزراعية بقرية الجاهلية في مديرية همدان.

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وأوضحت أن أحياء بيت دودة وبيت الحسام وبيت بشر وخبارة وبيت سعله والعشة في منطقة الجاهلية بمديرية همدان تتعرض لمداهمات بصورة يومية واعتقالات تعسفية تحت مبررات واهية ومزاعم كاذبة، حيث تدعي الجماعة أنها تبحث عن أسلحة وتقوم بعملية تجريف لمساحات شاسعة من الأراضي ومزارع الأهالي ولكنها لم تجد شيئا سوى إلحاق الضرر بممتلكات المواطنين.

ولفتت المصادر إلى أن الميليشيا حولت مبنى المعهد المهني في منطقة الرقّة بمديرية همدان إلى سجن لاحتجاز المختطفين من الأهالي دون مسوغ قانوني، حيث قامت بإيداع نحو 20 مواطناً من أبناء منطقة الجاهلية بداخله.

وتداول ناشطون يمنيون مقطع فيديو يظهر تطويق الحملة الحوثية منطقة العشة بيت دودة بقرية الجاهلية قبيلة همدان بالأطقم، وتجريف الأراضي الزراعية بجرافة والعبث بها بحثا عن السلاح، على حد زعمها.

وأدانت مراكز ومنظمات حقوقية، الانتهاكات الحوثية المتواصلة بحق سكان مديرية همدان شمال صنعاء، بغرض الاستيلاء على الأراضي والعقارات، وسط مطالب للمجتمع الدولي للضغط على الميليشيا الانقلابية لإيقافها، وتوفير حماية للمدنيين.

وطالب المركز الأميركي للعدالة بوقف تلك الانتهاكات، لافتا إلى أن الميليشيا داهمت القرى وجرفت المزارع واحتلت المنازل وطردت السكان بزعم أن تلك المنازل محجوزة من قبل المحكمة تمهيداً لمصادرتها، بعد أن كانت قد زعمت سابقاً أن حملتها على المنطقة كانت بحجة البحث عن أسلحة.

وأضاف البيان أن الحملة الحوثية تأتي امتداداً لحملة سابقة وقعت على قرية العرة في المديرية نفسها، وشبيهة بحملات أخرى على مناطق ومديريات أخرى في محافظة صنعاء والمحويت والحديدة بغرض الاستيلاء على الأراضي والعقارات واستغلالها لصالح الجماعة.

ودعا المركز الأميركي للعدالة إلى التدخل لوقف هذه الانتهاكات بشكل عاجل، ووقف تغول جماعة الحوثي على اليمنيين وحقوقهم، وتوفير الحماية لهم.

كما نددت منظمة شهود بالحملة الحوثية ضد السكان في مديرية همدان، وقالت إن الميليشيا داهمت قرى وأحياء منطقة (الجاهلية) بمديرية همدان شمال العاصمة صنعاء، واقتحمت المنازل وجرفت أراضي زراعية ونفذت حملات اعتقالات تعسفية واسعة طالت العشرات من المدنيين وروعت النساء والأطفال.

وأوضحت المنظمة أن الحملة يقودها المشرف الأمني الحوثي المدعو أبو عمار بتوجيهات من القيادي عبد الباسط علي أحمد الهادي، الذي ينتمي إلى مديرية باقم في صعدة والمعين من الحوثي محافظاً لمحافظة صنعاء، والقيادي عاطف المصلي الأمين العام للمجلس المحلي بالمديرية.

فيديو | جماعة الحوثي تواصل تجريف أراضي المواطنين في منطقة الجاهلية بمديرية همدان، علماً بأن الجماعة شنت حملة مداهمات، ونفذت اعتقالات طالت قرابة 19 مواطناً من أبناء المنطقة، بحجة البحث عن أسلحة.#اليمن_الجمهوري pic.twitter.com/7bTCAi86gz — اليمن الجمهوري (@RepublicanYemen) January 22, 2023

وبحسب المنظمة فإنها تلقت بلاغات بتعرض "أحياء بيت دودة وبيت الحسام وبيت بشر وخبارة وبيت سعلة والعشة في منطقة الجاهلية بمديرية همدان، لمداهمات بصورة يومية تحت مبررات واهية ومزاعم كاذبة، حيث ادعت الجماعة أنها تبحث عن أسلحة، ورغم كل ذلك العبث والتجريف لمساحات شاسعة لم تجد شيئاً سوى إلحاق الضرر بممتلكات المواطنين".

وأوضح بيان المنظمة أن الحملة الحوثية طوقت قرية بيت الحسام، واقتحمت منزل المواطن مهيوب حمود الحسام، وقامت بترويع النساء والأطفال، والعبث بمحتويات المنزل، ثم قامت بتجريف وتدمير المزارع التابعة له، وكذلك مزارع الحاج محمد أحمد الحاوري، قبل أن تتوالى المداهمات لبقية الأحياء في منطقة الجاهلية على مدار الأيام الماضية.

ونقلت المنظمة أن عناصر جماعة الحوثي قاموا بالكتابة على جدران منزلين في حي العشة (أنهما محجوزان) من قبل المحكمة، تمهيداً لمصادرتهما ويعود أحد المنازل للزعيم القبلي ناصر حمود دودة الذي تم تهجيره إلى مأرب في 2014، فيما يعود المنزل الثاني للمواطن مجاهد ثابت شمسان أحد سكان القرية.