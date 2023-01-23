بالصور.. إحباط تهريب شحنة تجهيزات طائرات مسيرة للحوثيين

أحبطت الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة، شرقي اليمن، عملية تهريب شحنة من تجهيزات وقطع طائرات بدون طيار تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية، في منفذ شحن الحدودي.

ونقلت وكالة ( 2 ديسمبر) الإخبارية اليمنية، عن مصادر أمنية، قولها، إن الشحنة كانت تضم 25 صندوقاً مموهاً تحتوي على قطع طائرات بدون طيار،

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وأوضحت المصادر أنه تم تفتيش الصناديق، وعُثر بداخلها على نحو 100 محرك خاص بالطائرات بدون طيار وكانت متجهة لميليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً.

وذكرت المصادر أن الشاحنة استخدمت وثائق تشير إلى أنها قطع غيار تابعة لشبكة اتصالات بينما "كانت الصناديق تحمل شعار هواوي وذلك للتمويه على الشحنة التي تتبع مكتب تخليص يعرف بـ"الامتياز" ومستورداً محلياً يعمل لصالح ميليشيات الحوثي الإرهابية".

وسبق وضبطت الأجهزة الأمنية في ذات المنفذ شحنات سابقة في طريقها للحوثيين، آخرها العام الماضي وضمت 52 صاروخا مضادا للدروع.

