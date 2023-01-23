مأرب.. مركز الملك سلمان يزود مخيمات النازحين بالمياه

بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، افتتحت السلطة المحلية بمحافظة مأرب، شمالي شرق اليمن، مشروع لتوفير المياه النقية لآلاف النازحين في أربعة مخيمات، في إطار مشاريع تعزيز الوصول إلى حلول المياه الآمنة والمستدامة.

وبحسب موقع محافظة مأرب، فإن الوكيل عبدربه مفتاح، افتتح، الأحد، مشروع إمداد المياه النقية للنازحين في أربعة مخيمات شمال مدينة مأرب، بتكلفة 600 ألف دولار، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ونفذته منظمة الهجرة الدولية في اليمن.

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وأضاف بأن المشروع يستهدف 28 ألف نازح ونازحة في مخيمات السويداء والبطحاء وسائلة الميل وحوش الجامعة، ويتكون من وحدة ضخ للمياه من البئر، وخزان خرساني سعة 300 متر مكعب، وخط ضخ رئيس من البئر إلى الخزان، إضافة إلى شبكة إسالة للمياه من الخزان إلى المخيمات الأربعة.

يذكر ان محافظة مارب، تحتضن نحو 60٪ من اجمالي عدد النازحين في اليمن البالغ عددهم اكثر من 4.2 مليون شخص، بعد أن شردتهم ميليشيا الحوثي من منازلهم.

