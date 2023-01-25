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ألغام الحوثيين في اليمن كابوس (أرشيفية)

مناشدات عاجلة.. ألغام الحوثي توقف العملية التعليمية في اليمن

الألغام تسببت بشلل تام بالنسبة للدوام في المدارس

العربية.نت
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رغم كل الجهود المبذولة لاستئصالها، فلا تزال ألغام الحوثيين في اليمن تشكّل كابوساً يؤرق المدنيين.

فقد أكد مسؤولون في مشروع "مسام السعودي" المتخصص بإزالة الألغام، إصابة 107 من الطلبة اليمنيين جراء انفجار الألغام المموهة التي زرعتها الميليشيات الحوثية في مدارس عدة في محافظة تعز.

توقف العملية التعلمية

وأضافوا أن هذه الألغام تسببت بشلل تام بالنسبة للدوام في المدارس، حيث توقفت العملية التعلمية مؤخراً.

كما لفتوا إلى أن زراعة الألغام أثرت على الطلاب والعملية التعليمية بأكملها، حيث توقف العديد من المدارس عن أداء أعمالها، إضافة إلى نزوح الكادر التعليمي إلى محافظات أخرى.

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وأكد المسؤولون أن ما يزيد على 107 طلاب وطالبات عانوا من إصابات متفرقة بسبب حوادث ملغومة مأساوية.

ولفتوا إلى أن الميليشيات الحوثية تعمدت زراعة ألغام مموهة في المدارس، ما تسبب في إصابات العديد منهم حتى وفاتهم في أحيان كثيرة.

مناشدات عاجلة

يشار إلى أن مناشدات عاجلة كان تم إطلاقها إلى فرق "مسام" العاملة في المنطقة لإنقاذ الأرواح البريئة للطلاب والتربويين.

إزالة الألغام من اليمن
إزالة الألغام من اليمن

فقد تم بناء سور بعد عزل المنطقة الخطرة عن بقية المساحة التي يرتادها الطلاب للدراسة لضمان استمرار العملية التعليمية في كنف الأمان والسلامة، حتى إتمام عملية التطهير الكاملة لهذه المنطقة.

إلى ذلك، وجّه مدنيون الشكر لمشروع "مسام" على جهوده الرائدة في تأمين المدارس في اليمن من غزو الألغام وإعادة الأمان لتلك المناطق.

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