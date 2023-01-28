رئيس مجلس القيادة اليمني يؤكد الالتزام بنهج السلام الشامل
العليمي أكد مواصلة العمل تجاه إعادة بناء مؤسسات الدولة وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية والخدمية
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، اليوم السبت، التزام المجلس والحكومة بنهج السلام الشامل والمستدام القائم على المرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، وعلى وجه الخصوص القرار 2216، وجدد الترحيب بكافة المساعي الحميدة على هذا الصعيد.
جاء ذلك في تصريحات صحافية أدلى بها العليمي فور عودته إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، حيث أكد مواصلة العمل تجاه إعادة بناء مؤسسات الدولة وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية والخدمية وتعزيز حضور اليمن في محيطه الإقليمي والدولي على كافة المستويات.
كما أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني حرص المجلس والحكومة على الوفاء بتعهداتهما المعلنة للشعب اليمني، مشيراً إلى ما سيشهده هذا العام من تدخلات حيوية في مختلف المجالات تشمل افتتاح ووضع حجر أساس العديد من المشاريع الخدمية والإنمائية بدعم من السعودية والإمارات.
وأعرب العليمي في هذا الإطار عن امتنانه "للأشقاء في دول التحالف والأصدقاء والمانحين الدوليين" الذين يستجيبون على الدوام لبرامج الدعم الطارئة للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي صنعتها الميليشيات الإرهابية الحوثية بدعم من النظام الإيراني ومشروعه التخريبي في المنطقة.
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