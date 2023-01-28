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الشاب يحيى حموش، قتل داخل مزرعته في محافظة صعدة، من قبل قيادي حوثي مع مسلحيه
اليمن والحوثي

ضربوه بأعقاب البنادق.. مقتل شاب على أيدي قيادي حوثي في صعدة

الشاب حموش أخرج هاتفه ليوثق جريمة اقتحام وتدمير مزرعته فانهال عليه القيادي الحوثي ومسلحيه بالضرب بأعقاب البنادق أمام أهله حتى فارق الحياة

العربية. نت - أوسان سالم 
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أقدمت ميليشيا الحوثي الإرهابية، على ضرب شاب بأعقاب البنادق حتى الموت أمام أهله في مديرية مجز بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس للميليشيا، أقصى شمالي اليمن.

وذكرت مصادر حقوقية، أن الشاب يحيى حموش، قتل داخل مزرعته في محافظة صعدة، من قبل قيادي حوثي مع مسلحيه.

وأوضحت، أن القيادي الحوثي علي سيلة وأفراده اقتحموا مزرعة الشاب حموش وباشروا بقلع شجر الرمان أمام عين مالكها الذي توسل إليهم عدم فعل ذلك دون جدوى.

وأشارت إلى أن الشاب حموش أخرج هاتفه ليوثق جريمة اقتحام وتدمير مزرعته، فانهال عليه القيادي الحوثي ومسلحيه بالضرب بأعقاب البنادق أمام أهله حتى فارق الحياة.

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يذكر أن الميليشيات الحوثية نفذت حملة اختطاف بحق أبناء مديرية مجز ومديريات أخرى في صعدة، بحجة معارضة فكرها الإرهابي المستنسخ من التجربة الإيرانية، وقامت بنقلهم إلى معتقلات سرية في المحافظة وأخرى في صنعاء، وفق مصادر محلية.

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